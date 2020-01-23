AS: «Тоттенхэм» усилится нападающим «Реал Сосьедада» Жозе

Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе продолжит карьеру в АПЛ, утверждает AS.
По информации источника, в ближайшее время бразилец станет игроком «Тоттенхэма», который ищет замену травмированному Гарри Кейну.
Сумма трансфера пока неизвестна, но она ниже 70 миллионов евро, которые прописаны в контракте 28-летнего футболиста в качестве отступных.
- Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
- За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: AS