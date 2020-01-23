AS: «Тоттенхэм» усилится нападающим «Реал Сосьедада» Жозе

Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе продолжит карьеру в АПЛ, утверждает AS.

По информации источника, в ближайшее время бразилец станет игроком «Тоттенхэма», который ищет замену травмированному Гарри Кейну.

Сумма трансфера пока неизвестна, но она ниже 70 миллионов евро, которые прописаны в контракте 28-летнего футболиста в качестве отступных.