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    Влашич: «Порекомендовал бы Чалову переехать в клуб АПЛ, который играет в атакующий футбол»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал совет нападающему Федору Чалову по поводу перехода в один из клубов АПЛ.

    – Вы наверняка слышали, что минувшим летом к Федору Чалову был предметный интерес из английской Премьер-лиги, вполне вероятно, сохраняется он и сейчас. Вы бы посоветовали ему отправиться в Англию прямо сейчас? Если да, то какой клуб порекомендуете ему?

    – Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Федору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнеры по группе атаки будут создавать Федору голевые эпизоды. Все-таки он нападающий и зависит от них.

    Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создается острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнеры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист.

    • В этом сезоне РПЛ Чалов забил пять голов в 19 матчах.
    • Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему россиянину со стороны «Челси» и «Вест Хэма».

    Источник: Bobsoccer

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