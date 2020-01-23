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  • Влашич: «Порекомендовал бы Чалову переехать в клуб АПЛ, который играет в атакующий футбол»

Влашич: «Порекомендовал бы Чалову переехать в клуб АПЛ, который играет в атакующий футбол»

23 января 2020, 00:00
3

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал совет нападающему Федору Чалову по поводу перехода в один из клубов АПЛ.

– Вы наверняка слышали, что минувшим летом к Федору Чалову был предметный интерес из английской Премьер-лиги, вполне вероятно, сохраняется он и сейчас. Вы бы посоветовали ему отправиться в Англию прямо сейчас? Если да, то какой клуб порекомендуете ему?

– Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Федору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнеры по группе атаки будут создавать Федору голевые эпизоды. Все-таки он нападающий и зависит от них.

Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создается острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнеры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист.

  • В этом сезоне РПЛ Чалов забил пять голов в 19 матчах.
  • Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему россиянину со стороны «Челси» и «Вест Хэма».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Влашич Никола
Комментарии (3)
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vladimir-7
1579763733
Ну, что Н.Влашич дал объективный совет Ф.Чалову в какие клубы АПЛ можно переходить, а в какие не стоит. Скорее всего летом Чалов перейдет.
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Кузьмич на трибуне
1579766962
Правильно Влалич говорит. Переходить в клуб типа Монако, так уж лучше играть в ЦСКА . Потому что это его команда , она на него играют. А перейти он даже в Локо или Тула, то толку не будет тем более в АПЛ. Там ни кто ни на кого не играет. Там ты должен играть на всех и за всех. Мало кто из наших игроков прижились а Европе. Да были Мостовой , Канчельскис, но они создавали игру, они обрывали атаку соперника и создавали свою атаку. А Чалов игрок завершения атаки. Более того , вместо борьбы за пьедестал и ЛЧ, будет борьба за выживание.
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