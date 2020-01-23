Влашич: «Порекомендовал бы Чалову переехать в клуб АПЛ, который играет в атакующий футбол»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал совет нападающему Федору Чалову по поводу перехода в один из клубов АПЛ.

– Вы наверняка слышали, что минувшим летом к Федору Чалову был предметный интерес из английской Премьер-лиги, вполне вероятно, сохраняется он и сейчас. Вы бы посоветовали ему отправиться в Англию прямо сейчас? Если да, то какой клуб порекомендуете ему?

– Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Федору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнеры по группе атаки будут создавать Федору голевые эпизоды. Все-таки он нападающий и зависит от них.

Не советовал бы ему переходить в команду, которая борется за выживание или играет в крайне закрытый оборонительный футбол, где практически не создается острых моментов. Там нападающему будет очень тяжело. Тот клуб, который играет в красивый атакующий футбол, где партнеры создают очень много голевых шансов, играют на нападающего, был бы отличным вариантом продолжения карьеры для Чалова. Он мой хороший друг, великолепный футболист.