Mirror: «Арсенал» рассчитывает арендовать Джерома Боатенга

Забирайте, будет в Лондоне партачить, к моему сожалению он сдулся, причем давно
«Арсенал» по-прежнему нацелен на защитника «Баварии» Джерома Боатенга. Если раньше лондонцы рассматривали вопрос с приобретением игрока, то теперь, пишет Mirror, британцы готовы арендовать немца до конца сезона.
Покупать Боатенга «Арсенал» уже не намерен ввиду ограниченности средств на трансферы. Игрок стоит на рынке 15 миллионов евро.
- На Боатенга также претендует «Милан».
- В текущем сезоне Боатенг провел за «Баварию» 15 матчей и получил пять желтых карточек.
- Ранее Боатенг выступал в АПЛ за «Манчестер Сити».