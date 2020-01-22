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Mirror: «Арсенал» рассчитывает арендовать Джерома Боатенга

22 января 2020, 10:59
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«Арсенал» по-прежнему нацелен на защитника «Баварии» Джерома Боатенга. Если раньше лондонцы рассматривали вопрос с приобретением игрока, то теперь, пишет Mirror, британцы готовы арендовать немца до конца сезона.

Покупать Боатенга «Арсенал» уже не намерен ввиду ограниченности средств на трансферы. Игрок стоит на рынке 15 миллионов евро.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Арсенал Боатенг Джером
Комментарии (1)
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BlackMurder
1579683332
Забирайте, будет в Лондоне партачить, к моему сожалению он сдулся, причем давно
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