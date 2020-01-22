Mirror: «Арсенал» рассчитывает арендовать Джерома Боатенга

«Арсенал» по-прежнему нацелен на защитника «Баварии» Джерома Боатенга. Если раньше лондонцы рассматривали вопрос с приобретением игрока, то теперь, пишет Mirror, британцы готовы арендовать немца до конца сезона.

Покупать Боатенга «Арсенал» уже не намерен ввиду ограниченности средств на трансферы. Игрок стоит на рынке 15 миллионов евро.