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    Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два мяча. Игроки не выполнили свою работу»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал исход матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Хозяева больше тайма провели в большинстве и дважды вели в счете.

    «Мы могли победить, но перестали обороняться и подарили сопернику два мяча. Игроки не сделали свою работу и потеряли очки. У «Челси» было много моментов, но у нас нет инстинкта убийцы. Может, из-за молодости.

    Я доволен, что команда идет на четвертом месте. Однако с учетом нашей игры очков должно быть больше», – считает Лэмпард.

    • От третьего места «Челси» отстает на пять очков.
    • «Арсенал» в таблице идет десятым.
    • В следующем туре АПЛ «Челси» встретится с идущим третьим «Лестером» (1 февраля).

    Источник: ВВС

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