Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два мяча. Игроки не выполнили свою работу»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал исход матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Хозяева больше тайма провели в большинстве и дважды вели в счете.

«Мы могли победить, но перестали обороняться и подарили сопернику два мяча. Игроки не сделали свою работу и потеряли очки. У «Челси» было много моментов, но у нас нет инстинкта убийцы. Может, из-за молодости.

Я доволен, что команда идет на четвертом месте. Однако с учетом нашей игры очков должно быть больше», – считает Лэмпард.