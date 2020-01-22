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  • Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два мяча. Игроки не выполнили свою работу»

Лэмпард: «Челси» подарил «Арсеналу» два мяча. Игроки не выполнили свою работу»

22 января 2020, 07:04

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал исход матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Хозяева больше тайма провели в большинстве и дважды вели в счете.

«Мы могли победить, но перестали обороняться и подарили сопернику два мяча. Игроки не сделали свою работу и потеряли очки. У «Челси» было много моментов, но у нас нет инстинкта убийцы. Может, из-за молодости.

Я доволен, что команда идет на четвертом месте. Однако с учетом нашей игры очков должно быть больше», – считает Лэмпард.

  • От третьего места «Челси» отстает на пять очков.
  • «Арсенал» в таблице идет десятым.
  • В следующем туре АПЛ «Челси» встретится с идущим третьим «Лестером» (1 февраля).

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Челси Арсенал Лэмпард Фрэнк
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