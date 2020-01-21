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  • Бакаев: «ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере»

Бакаев: «ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере»

21 января 2020, 22:37
9

Полузащитник «Спартака» Зелихман Бакаев поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды.

«ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!» – написал футболиста в инстаграме, прикрепив три свои фотографии с тренировок.

  • Московская команда проводит двухразовые тренировки в Абу-Даби.
  • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 23 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
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serhio80
1579638693
У пиджака курорт был, результаты видим
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vka1970
1579649599
И это радует. Надеюсь результаты весной увидим.
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Томик
1579651862
Ради чего? Чем вознаграждает? Мозг же не даст. Будет ещё активней бегать и всем мешать? Если он обучаем - учите его играть в футбол. Принципы игры объясните, что-ли. Про то, что мяч летит быстрее, чем бежит Бакаев с мячом расскажите. Ну я не знаю, что там он усвоить может - дерзайте. Иначе толку не будет никакого.
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RotBerg
1579665452
Пока все клубы пашут, мясные рисуются какие они трудяги)))
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Plyash
1579677432
Поменьше кокетства,просто работать и пахать побольше надо.Долги свои болелам надо возвращать.
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