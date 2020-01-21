Бакаев: «ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере»

Полузащитник «Спартака» Зелихман Бакаев поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды.

«ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!» – написал футболиста в инстаграме, прикрепив три свои фотографии с тренировок.

Московская команда проводит двухразовые тренировки в Абу-Даби.

В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 23 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.