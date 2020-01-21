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    Бакаев: «ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере»

    Полузащитник «Спартака» Зелихман Бакаев поделился впечатлениями от первого зимнего сбора своей команды.

    «ОАЭ – это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!» – написал футболиста в инстаграме, прикрепив три свои фотографии с тренировок.

    • Московская команда проводит двухразовые тренировки в Абу-Даби.
    • В текущем сезоне Бакаев провел за «Спартак» 23 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

    text

    Публикация от text (@z10bakaev) 21 Янв 2020 в 9:35 PST

    Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева

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    21.01.2020 22:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1004

      serhio80 39 минут назад

      У пиджака курорт был, результаты видим

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