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    РФС: «У «Зенита» появится женская команда. Она примет участие в следующем чемпионате России»

    РФС подтвердил создание женского футбольного клуба «Зенит».

    «У «Зенита» скоро появится женская команда. Тренировать ее будет Ольга Порядина. Сейчас комплектуется состав. Ожидается, что клуб примет участие в следующем чемпионате России», – сообщается в твиттере РФС.

    РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8150

      parevg 2 часа назад

      И сразу, автоматически женский Зенит станет чемпионом, обладателем кубка и т.д.

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