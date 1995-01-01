РФС: «У «Зенита» появится женская команда. Она примет участие в следующем чемпионате России»

И сразу, автоматически женский Зенит станет чемпионом, обладателем кубка и т.д.
РФС подтвердил создание женского футбольного клуба «Зенит».
«У «Зенита» скоро появится женская команда. Тренировать ее будет Ольга Порядина. Сейчас комплектуется состав. Ожидается, что клуб примет участие в следующем чемпионате России», – сообщается в твиттере РФС.
РБК: «Зенит» создаст женский футбольный клуб. Проект будут продвигать Семак и Дзюба
У «Зенита» скоро появится женская команда. Тренировать еe будет Ольга Порядина⠀Сейчас комплектуется состав. Ожидается, что клуб примет участие в следующем чемпионате России pic.twitter.com/FC23JKQA7d— РФС (@rfsruofficial) 21 января 2020 г.