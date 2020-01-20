«Это можно смотреть бесконечно». Племянник Кадырова забил за «Ахмат» со штрафного

Форвард «Ахмата» и племянник главы Чеченской республики Халид Кадыров отличился в товарищеском матче.

«Ахмат» победил румынский клуб «Ботошани».

Мяч Кадырова, отправленный ударом со штрафного, стал единственным в этой игре.

«Из рубрики «Это можно смотреть бесконечно», – описала гол пресс-служба грозненского клуба.