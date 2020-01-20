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    «Это можно смотреть бесконечно». Племянник Кадырова забил за «Ахмат» со штрафного

    Форвард «Ахмата» и племянник главы Чеченской республики Халид Кадыров отличился в товарищеском матче.

    «Ахмат» победил румынский клуб «Ботошани».

    Мяч Кадырова, отправленный ударом со штрафного, стал единственным в этой игре.

    «Из рубрики «Это можно смотреть бесконечно», – описала гол пресс-служба грозненского клуба.

    Из рубрики «Это можно смотреть бесконечно»: идeт 58 минута матча «Ахмат» – «Ботошани», Халид Кадыров забил гол со штрафного, сократив отставание в счeте, 1-2 на табло. pic.twitter.com/v84DtVioak

    — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2020

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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