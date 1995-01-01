«Локомотив» провел тренировку на пляже перед матчем со «Стяуа»

«Локомотив» в твиттере рассказал о подготовке к товарищескому матчу против «Стяуа» в Испании.

«Провели предматчевую тренировку на пляже. Впереди установка, после которой отправимся на игру со «Стяуа», – говорится в сообщении пресс-службы.