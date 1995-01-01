«Локомотив» провел тренировку на пляже перед матчем со «Стяуа»

«Локомотив» в твиттере рассказал о подготовке к товарищескому матчу против «Стяуа» в Испании.
«Провели предматчевую тренировку на пляже. Впереди установка, после которой отправимся на игру со «Стяуа», – говорится в сообщении пресс-службы.
- Матч со «Стяуа» начнется в 18:30 мск в понедельник.
- 23 января «Локо» сыграет с «Осиеком».
Провели предматчевую тренировку на пляжеВпереди установка, после которой отправимся на игру со «Стяуа»#ЛокоСтяуа | #РЖДТренировочныеСборыpic.twitter.com/FugTtrohN3— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 20 января 2020 г.