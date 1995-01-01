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    «Локомотив» провел тренировку на пляже перед матчем со «Стяуа»

    «Локомотив» в твиттере рассказал о подготовке к товарищескому матчу против «Стяуа» в Испании.

    «Провели предматчевую тренировку на пляже. Впереди установка, после которой отправимся на игру со «Стяуа», – говорится в сообщении пресс-службы.

    • Матч со «Стяуа» начнется в 18:30 мск в понедельник.
    • 23 января «Локо» сыграет с «Осиеком».

    Источник: твиттер «Локомотива»

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