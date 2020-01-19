Жоау Мариу включил трех игроков «Локо» в свою команду мечты. Роналду в ней нет

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу назвал команду мечты. Она составлена из футболистов, с которыми ему довелось играть вместе.

Португалец включил в команду трех игроков «Локо». При этом в ней отсутствует напарник Мариу по сборной Криштиану Роналду.

DreamTeam Жоау Мариу:

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Защитники: Седрик Соареш, Миранда, Ведран Чорлука, Дальберт

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Адриен Силва

Нападающие: Марко Арнаутович, Эдер («Цзянсу Сунин»), Мануэль Лансини