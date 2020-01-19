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    Жоау Мариу включил трех игроков «Локо» в свою команду мечты. Роналду в ней нет

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу назвал команду мечты. Она составлена из футболистов, с которыми ему довелось играть вместе.

    Португалец включил в команду трех игроков «Локо». При этом в ней отсутствует напарник Мариу по сборной Криштиану Роналду.

    DreamTeam Жоау Мариу:

    Вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

    Защитники: Седрик Соареш, Миранда, Ведран Чорлука, Дальберт

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Адриен Силва

    Нападающие: Марко Арнаутович, Эдер («Цзянсу Сунин»), Мануэль Лансини

    • Жоау Мариу выступает за «Локомотив» на правах аренды.
    • Права на футболиста принадлежат «Интеру».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    19.01.2020 21:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +710

      Hektor 84 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Команду лошков! Кроме Хандановича

      -4
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      Рейтинг: +1353

      alarm 2 часа назад

      стыдно за спартак!

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