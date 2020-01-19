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  • Селихов – о травме: «Самое сложное уже позади. Выше нос, все будет хорошо»

Селихов – о травме: «Самое сложное уже позади. Выше нос, все будет хорошо»

19 января 2020, 16:46
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о ходе восстановления после травмы разрыва ахиллова сухожилия.

«Конечно, я соскучился по тренировкам и работе на поле. Сейчас с тренером по физической подготовке делаем всe возможное, чтобы я вернулся на поле как можно скорее.

Делаем всe что прописали финские друзья, которые делали операцию и составляли программу реабилитации. Но это футбольная жизнь, я не отчаивался. Выше нос, всe будет хорошо. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции и физическую форму», – отметил Селихов.

  • Селихов перенес операцию на ахилловом сухожилии в сентябре 2019 года.
  • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (4)
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vka1970
1579441510
Здоровья, Саша.
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Диктор
1579451040
Набирай кондиции ты нужен команде.
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DOCTOR PENALTY
1579451744
Молодого тёску вытолкать из рамы тебе будет непросто - хороший стимул. Дерзай! **__
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Plyash
1579472219
Здоровья тебе,Санёк.Всё у тебя будет хорошо.Слушайся Айболитов.
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