Селихов – о травме: «Самое сложное уже позади. Выше нос, все будет хорошо»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о ходе восстановления после травмы разрыва ахиллова сухожилия.

«Конечно, я соскучился по тренировкам и работе на поле. Сейчас с тренером по физической подготовке делаем всe возможное, чтобы я вернулся на поле как можно скорее.

Делаем всe что прописали финские друзья, которые делали операцию и составляли программу реабилитации. Но это футбольная жизнь, я не отчаивался. Выше нос, всe будет хорошо. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции и физическую форму», – отметил Селихов.