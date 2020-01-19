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    Селихов – о травме: «Самое сложное уже позади. Выше нос, все будет хорошо»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о ходе восстановления после травмы разрыва ахиллова сухожилия.

    «Конечно, я соскучился по тренировкам и работе на поле. Сейчас с тренером по физической подготовке делаем всe возможное, чтобы я вернулся на поле как можно скорее.

    Делаем всe что прописали финские друзья, которые делали операцию и составляли программу реабилитации. Но это футбольная жизнь, я не отчаивался. Выше нос, всe будет хорошо. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции и физическую форму», – отметил Селихов.

    • Селихов перенес операцию на ахилловом сухожилии в сентябре 2019 года.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    19.01.2020 16:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +15399

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Молодого тёску вытолкать из рамы тебе будет непросто - хороший стимул. Дерзай! **__

      1
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      Рейтинг: +9036

      Диктор 4 часа назад

      Набирай кондиции ты нужен команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11293

      vka1970 7 часов назад

      Здоровья, Саша.

      3
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