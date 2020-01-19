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  • «Ньюкасл» впервые за четыре года забил победный гол в матче АПЛ на 90+ минуте

«Ньюкасл» впервые за четыре года забил победный гол в матче АПЛ на 90+ минуте

19 января 2020, 00:08

В 23-м туре АПЛ «Ньюкасл» на 90+4 минуте вырвал победу над «Челси» (1:0). Впервые за четыре года команда забила принесший три очка гол в рамках чемпионата Англии за пределами 90 минут основного времени.

В декабре 2015 года таким игроком у «Ньюкасла» был Айосе Перес (забил «Тоттенхэму»). В матче же против «Челси» отличился Айзек Хэйден.

  • «Ньюкасл» идет на 12-м месте в таблице.
  • Хэйден в текущем сезоне АПЛ провел 19 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • «Челси» в таблице занимает четвертое место.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси Хэйден Айзек
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