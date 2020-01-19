«Ньюкасл» впервые за четыре года забил победный гол в матче АПЛ на 90+ минуте

В 23-м туре АПЛ «Ньюкасл» на 90+4 минуте вырвал победу над «Челси» (1:0). Впервые за четыре года команда забила принесший три очка гол в рамках чемпионата Англии за пределами 90 минут основного времени.

В декабре 2015 года таким игроком у «Ньюкасла» был Айосе Перес (забил «Тоттенхэму»). В матче же против «Челси» отличился Айзек Хэйден.