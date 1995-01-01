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    «Ньюкасл» впервые за четыре года забил победный гол в матче АПЛ на 90+ минуте

    В 23-м туре АПЛ «Ньюкасл» на 90+4 минуте вырвал победу над «Челси» (1:0). Впервые за четыре года команда забила принесший три очка гол в рамках чемпионата Англии за пределами 90 минут основного времени.

    В декабре 2015 года таким игроком у «Ньюкасла» был Айосе Перес (забил «Тоттенхэму»). В матче же против «Челси» отличился Айзек Хэйден.

    • «Ньюкасл» идет на 12-м месте в таблице.
    • Хэйден в текущем сезоне АПЛ провел 19 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Челси» в таблице занимает четвертое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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