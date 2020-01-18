АПЛ. «Ньюкасл» на 94-й минуте вырвал победу над «Челси»

да.. такое бывает, но ньюкасл днище, а челси нужныы игроки в атаке. что за бред? некогда топ клуб играет в основе в двумя малыми *********, которые то хзороший матч выдают до днину, и виллиан, который хоть и крут, но никогда бомбардиром не был. С таким составом далеко не уедешь, пулишича не хватало
В 20-м туре АПЛ «Челси» не справился с «Ньюкаслом». Лондонцы последние три матча против этого соперника выиграли.
Команда Фрэнка Лэмпарда осталась в таблице на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов. «Ньюкасл» занимает 12-ю строчку.
Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур
Гол: 1:0 – Хэйден, 90+4.