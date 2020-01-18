АПЛ. «Ньюкасл» на 94-й минуте вырвал победу над «Челси»

В 20-м туре АПЛ «Челси» не справился с «Ньюкаслом». Лондонцы последние три матча против этого соперника выиграли.

Команда Фрэнка Лэмпарда осталась в таблице на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов. «Ньюкасл» занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Ньюкасл – Челси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хэйден, 90+4.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ