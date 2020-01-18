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    АПЛ. «Ньюкасл» на 94-й минуте вырвал победу над «Челси»

    В 20-м туре АПЛ «Челси» не справился с «Ньюкаслом». Лондонцы последние три матча против этого соперника выиграли.

    Команда Фрэнка Лэмпарда осталась в таблице на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов. «Ньюкасл» занимает 12-ю строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Ньюкасл – Челси – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хэйден, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2020 22:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9201

      DeStar 1 час назад

      да.. такое бывает, но ньюкасл днище, а челси нужныы игроки в атаке. что за бред? некогда топ клуб играет в основе в двумя малыми *********, которые то хзороший матч выдают до днину, и виллиан, который хоть и крут, но никогда бомбардиром не был. С таким составом далеко не уедешь, пулишича не хватало

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      Proker 2 часа назад

      Идиотизм,90минут атаковали а замен получили гол свои ворота

      4
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      ...
      Рейтинг: +1293

      solodealer > Proker 1 час назад

      абидна аднака...

      2
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