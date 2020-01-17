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  • Роналдиньо: «Райкард – отличный тренер. Лучший специалист, с кем я работал»

Роналдиньо: «Райкард – отличный тренер. Лучший специалист, с кем я работал»

17 января 2020, 11:37
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Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал о работе под руководством Франка Райкарда.

«Райкард – отличный тренер, лучший специалист, с которым я работал. Он понимал нас, потому что сам играл на высшем уровне, и это многое упрощало. Все, о чем просил Райкард, он сам когда-то исполнял на поле.

Он дал мне полную свободу и позволил играть в футбол. Когда у нас не было мяча, нам также нужно было выполнять свои обязательства. Но когда он был у нас, Франк позволял мне чувствовать абсолютную свободу», – заявил Роналдиньо.

  • И бразилец, и голландский специалист пришли в «Барселону» летом 2003-го, а покинули клуб спустя пять лет.
  • В составе испанского клуба двое выиграли Лигу чемпионов и два чемпионских титула.

Источник: Panenka
Испания. Примера Барселона Роналдиньо Райкард Франк
Комментарии (2)
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Barçist
1579271923
Факт.Но он слишком доверялся игрокам.
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Cules2013
1579280240
С Гвардиолой ты не работал, поэтому выбор очевиден)
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