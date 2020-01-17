Роналдиньо: «Райкард – отличный тренер. Лучший специалист, с кем я работал»

Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал о работе под руководством Франка Райкарда.
«Райкард – отличный тренер, лучший специалист, с которым я работал. Он понимал нас, потому что сам играл на высшем уровне, и это многое упрощало. Все, о чем просил Райкард, он сам когда-то исполнял на поле.
Он дал мне полную свободу и позволил играть в футбол. Когда у нас не было мяча, нам также нужно было выполнять свои обязательства. Но когда он был у нас, Франк позволял мне чувствовать абсолютную свободу», – заявил Роналдиньо.
- И бразилец, и голландский специалист пришли в «Барселону» летом 2003-го, а покинули клуб спустя пять лет.
- В составе испанского клуба двое выиграли Лигу чемпионов и два чемпионских титула.
Источник: Panenka