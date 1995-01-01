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    Роналдиньо: «Райкард – отличный тренер. Лучший специалист, с кем я работал»

    Экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо рассказал о работе под руководством Франка Райкарда.

    «Райкард – отличный тренер, лучший специалист, с которым я работал. Он понимал нас, потому что сам играл на высшем уровне, и это многое упрощало. Все, о чем просил Райкард, он сам когда-то исполнял на поле.

    Он дал мне полную свободу и позволил играть в футбол. Когда у нас не было мяча, нам также нужно было выполнять свои обязательства. Но когда он был у нас, Франк позволял мне чувствовать абсолютную свободу», – заявил Роналдиньо.

    • И бразилец, и голландский специалист пришли в «Барселону» летом 2003-го, а покинули клуб спустя пять лет.
    • В составе испанского клуба двое выиграли Лигу чемпионов и два чемпионских титула.

    Источник: Panenka

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