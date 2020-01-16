Сестра Данилова, осужденного за удар омоновца: пострадавший полицейский на суде сказал, что не считает фаната «Зенита» виновным

Анжелика Рябикова, сестра осужденного за удар омоновца фаната «Зенита» Артура Данилова, прокомментировала смягчение приговора для своего брата.

«К сожалению, условный срок для нас действительно победа. Адвокаты сразу сказали, что это максимум, чего мы можем добиться. Нас настраивали, что, возможно, срок будет меньше – и все. На видео есть факт удара. При этом свидетель на суде сильно путался в показаниях: как они стояли, кто куда бил. Он говорил, что Артур ударил ниже колена, а на видео видно замах на уровне бедра.

Сам омоновец, когда шли первые слушания, трижды не появлялся в суде. Пришел только на четвертый раз. Сказал: «Как полицейский я вижу состав преступления, замах – этоуже угроза. Но как человек претензий не имею и виновным его не считаю». Он был удивлен, что первый приговор был таким суровым. Но в суд на нас подало его начальство, и мнение сотрудника уже не имело значения.

Могу привести цитату из дела: «Допрошенный в ходе судебного следствия потерпевший в исходе дела не заинтересован». Он сказал, что не почувствовал ни моральной, ни физической боли. Просто повернулся – и увидел взмах. Был ли удар, он не понял.

Мы смотрели разные видео. В суде использовали официальное, со стадиона. А оно снято с такого ракурса, что видно только замах. Мы не лукавим – скорее всего, брат дотронулся, но, естественно, это было несильно», – рассказала Рябикова.

Изначально Данилов был приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.

Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

Осужденный за драку с омоновцем фанат «Зенита» Данилов выиграл апелляцию. Ему заменили срок на условный