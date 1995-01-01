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    «Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й

    УЕФА подсчитал, сколько европейские клубы заработали на трансферах и сколько потратили на новичков в 2018 году, пишет Goal.

    Список клубов с худшим трансферным балансом по итогам 2018 года возглавил «Манчестер Юнайтед» – 134 миллиона евро.

    Среди 20 европейских клубов с отрицательным балансом оказались два представителя РПЛ. «Рубин» с разницей в 53 миллиона занял шестое место в рейтинге, «Зенит» (29 миллиона) – 16-е.

    Топ-10 рейтинга:

    1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 134 миллиона евро
    2. «Манчестер Сити» (Англия) – 107
    3. «Бавария» (Германия) – 79
    4. «Милан» (Италия) – 73
    5. «Кристал Пэлас» (Англия) – 53
    6. «Рубин» (Россия) – 53
    7. «Уотфорд» (Англия) – 48
    8. «Наполи» (Италия) – 45
    9. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – 43
    10. «Сток Сити» (Англия) – 38.

    Источник: Goal

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