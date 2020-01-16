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  • «Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й

«Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й

16 января 2020, 12:20
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УЕФА подсчитал, сколько европейские клубы заработали на трансферах и сколько потратили на новичков в 2018 году, пишет Goal.

Список клубов с худшим трансферным балансом по итогам 2018 года возглавил «Манчестер Юнайтед» – 134 миллиона евро.

Среди 20 европейских клубов с отрицательным балансом оказались два представителя РПЛ. «Рубин» с разницей в 53 миллиона занял шестое место в рейтинге, «Зенит» (29 миллиона) – 16-е.

Топ-10 рейтинга:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 134 миллиона евро
2. «Манчестер Сити» (Англия) – 107
3. «Бавария» (Германия) – 79
4. «Милан» (Италия) – 73
5. «Кристал Пэлас» (Англия) – 53
6. «Рубин» (Россия) – 53
7. «Уотфорд» (Англия) – 48
8. «Наполи» (Италия) – 45
9. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – 43
10. «Сток Сити» (Англия) – 38.

Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (2)
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DeStar
1579207847
бедный милан.. вроде ничего не делает а все время в минусах)
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bset
1579240347
Интересно, а если добавить китайцев и арабов, как поменяется таблица?)
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