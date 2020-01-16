«Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й

УЕФА подсчитал, сколько европейские клубы заработали на трансферах и сколько потратили на новичков в 2018 году, пишет Goal.

Список клубов с худшим трансферным балансом по итогам 2018 года возглавил «Манчестер Юнайтед» – 134 миллиона евро.

Среди 20 европейских клубов с отрицательным балансом оказались два представителя РПЛ. «Рубин» с разницей в 53 миллиона занял шестое место в рейтинге, «Зенит» (29 миллиона) – 16-е.

Топ-10 рейтинга:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 134 миллиона евро

2. «Манчестер Сити» (Англия) – 107

3. «Бавария» (Германия) – 79

4. «Милан» (Италия) – 73

5. «Кристал Пэлас» (Англия) – 53

6. «Рубин» (Россия) – 53

7. «Уотфорд» (Англия) – 48

8. «Наполи» (Италия) – 45

9. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – 43

10. «Сток Сити» (Англия) – 38.