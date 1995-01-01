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    Сарри: «Меня раздражает, что у кого-то на один «Золотой мяч» больше, чем у Роналду»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил о желании помочь нападающему Криштиану Роналду получить еще один «Золотой мяч».

    «Я хотел бы помочь ему выиграть шестой «Золотой мяч». Меня немного раздражает, что у кого-то на одну награду больше», – сказал Сарри.

    • В 2019 году форвард «Барселоны» Лионель Месси взял приз в шестой раз в карьере – это рекорд.
    • 34-летний Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +969

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      А где здесь слово "команда" или слово "Ювентус"? Или он персональный тренер КриРо?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer 3 часа назад

      Ибре золотого СРОЧНО!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1244

      gor77 3 часа назад

      Бомбардир - браво!!! )))))))))))))))
      Исключительно в своём стиле - маааааленькая часть из хорошего интервью.
      Что ж продолжение фразы не до конца перепечатали? )))))
      Один из ответов Сарри:
      «Мне нравится видеть такие цели с быстрой передачей, но они могут работать только с игроками отличного технического качества. У этой команды есть это("Ювентус"!). Я доволен тем, как мы работаем, но у этого отряда такой потенциал, что он может сделать больше. Скажем так, сейчас мы достигаем результатов с выступлениями, которые предвещают хорошее будущее."
      А теперь полная фраза:
      "Я хотел бы помочь Роналду выиграть шестой«Золотой мяч», так как видеть, что у кого-то на один больше, чем у него, немного раздражает… В будущем Дибала может бросить вызов той же цели, так как он может оставить свой след в мировом футболе на долгие годы."

      3
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      Рейтинг: +1220

      altezzik 3 часа назад

      Сходи покури

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6578

      mihail200606 3 часа назад

      Тебе то какая разница.. Смотри чемпионство не упусти в этом году..

      0
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      Рейтинг: +173

      Proker 3 часа назад

      Из тебя у кого то меньше)

      0
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      Рейтинг: +1419

      Dizayner 4 часа назад

      та ладно, известно как раздаются эти статуэтки))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 4 часа назад

      @уже больше Кристина мяч не возьмет

      0
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      Рейтинг: +92

      dmitrinho-SurguT 4 часа назад

      "У кого-то". У того, кто играет лучше, вот и все.

      4
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