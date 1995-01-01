Сарри: «Меня раздражает, что у кого-то на один «Золотой мяч» больше, чем у Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил о желании помочь нападающему Криштиану Роналду получить еще один «Золотой мяч».

«Я хотел бы помочь ему выиграть шестой «Золотой мяч». Меня немного раздражает, что у кого-то на одну награду больше», – сказал Сарри.