Сарри: «Меня раздражает, что у кого-то на один «Золотой мяч» больше, чем у Роналду»

А где здесь слово "команда" или слово "Ювентус"? Или он персональный тренер КриРо?
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил о желании помочь нападающему Криштиану Роналду получить еще один «Золотой мяч».
«Я хотел бы помочь ему выиграть шестой «Золотой мяч». Меня немного раздражает, что у кого-то на одну награду больше», – сказал Сарри.
- В 2019 году форвард «Барселоны» Лионель Месси взял приз в шестой раз в карьере – это рекорд.
- 34-летний Роналду становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.