Лига 1. «ПСЖ» крупно обыграл «Монако» в перенесенном из-за угрозы наводнения матче

Состоялся перенесенный из-за угрозы наводнения матч 15-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ». Парижане одержали выездную победу со счетом 4:1.

Команды провели вторую очную встречу за последние три дня: 12 января «ПСЖ» впервые с ноября не сумел победить в чемпионате, сыграв вничью с «Монако» (3:3).

Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Монако – ПСЖ – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 24; 0:2 – Неймар, 45; 0:3 – Сарабия, 72; 1:3 – Бакайоко, 87; 1:4 – Мбаппе, 90.

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