Лига 1. «ПСЖ» крупно обыграл «Монако» в перенесенном из-за угрозы наводнения матче

А что про Головина не написали ? Сколько минут он сыграл и все подобное))))
Состоялся перенесенный из-за угрозы наводнения матч 15-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ». Парижане одержали выездную победу со счетом 4:1.
Команды провели вторую очную встречу за последние три дня: 12 января «ПСЖ» впервые с ноября не сумел победить в чемпионате, сыграв вничью с «Монако» (3:3).
Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур
Голы: 0:1 – Мбаппе, 24; 0:2 – Неймар, 45; 0:3 – Сарабия, 72; 1:3 – Бакайоко, 87; 1:4 – Мбаппе, 90.