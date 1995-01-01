Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Лига 1. «ПСЖ» крупно обыграл «Монако» в перенесенном из-за угрозы наводнения матче

    Состоялся перенесенный из-за угрозы наводнения матч 15-го тура Лиги 1 между «Монако» и «ПСЖ». Парижане одержали выездную победу со счетом 4:1.

    Команды провели вторую очную встречу за последние три дня: 12 января «ПСЖ» впервые с ноября не сумел победить в чемпионате, сыграв вничью с «Монако» (3:3).

    Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

    Монако – ПСЖ – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 24; 0:2 – Неймар, 45; 0:3 – Сарабия, 72; 1:3 – Бакайоко, 87; 1:4 – Мбаппе, 90.

    Календарь Лиги 1

    Таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2997

      dinar7777dinar 11 часов назад

      А что про Головина не написали ? Сколько минут он сыграл и все подобное))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      нейтральныйкакникто > dinar7777dinar 11 часов назад

      Про него пишут когда Монако не проиграет , как про покойников-либо хорошее , либо ничего

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Томик > dinar7777dinar 7 часов назад

      И видео у Калуцкого пропало про это. Обидно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > dinar7777dinar 6 часов назад

      Отыграл полностью, остальное Матч-ТВ не успел, все ушли спать.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru