Агент Маньяков: «Краснодар» не будет продлевать контракт с Крицюком

«Краснодар» не планирует продлевать контракт с вратарем Станиславом Крицюком.

По информации российского агента Александра Маньякова, «Краснодар» не имеет проблем с вратарской линией и рассматривает Матвея Сафонова и Андрея Синицына в качестве двух первых номеров.