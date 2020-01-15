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  • Агент Маньяков: «Краснодар» не будет продлевать контракт с Крицюком

Агент Маньяков: «Краснодар» не будет продлевать контракт с Крицюком

15 января 2020, 19:38
10

«Краснодар» не планирует продлевать контракт с вратарем Станиславом Крицюком.

По информации российского агента Александра Маньякова, «Краснодар» не имеет проблем с вратарской линией и рассматривает Матвея Сафонова и Андрея Синицына в качестве двух первых номеров.

  • Крицюк выступает за «Краснодар» с лета 2016 года.
  • В этом сезоне 29-летний голкипер провел семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.
  • Контракт Крицюка с «Краснодаром» действует до лета 2020 года.

Источник: телеграм агента Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (10)
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АКС-74У
1579107909
А Крыльям Советов нужен вратарь, пенсионер Рыжиков не тянет.
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paracetamol
1579113083
Хороший ловила всегда найдет свою раму.
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mihail200606
1579114665
Ну вообще то с крицюком помоему получше было.. Сафонов может и перспективный воротчик, но нестабилен как то..
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Retiremen_VMF
1579115329
Стас, настоящий мастер с фантастической реакцией, такими не разбрасываются. Видимо есть веская причина и думаю, это психологическая не стабильность. С такими данными без работы не останется. Не думаю, что Матвей сильнее. Но решение такое назревало, это было видно. Удачи с клубом ему.
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STAFOR13
1579118809
в Локо отлично впишется, Гиля уже сдал давно, + возраст
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Karpathian
1579118916
вратаря такого изговнякали...
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vmonomah17
1579125749
Мда... Играл бы себе парень в португалии, в итоге обгадися в погоне за длинным рублем. Еще одна жертва лимита.
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acor94
1579149716
Рубин набирает новый состав
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