Агент Маньяков: «Краснодар» не будет продлевать контракт с Крицюком

«Краснодар» не планирует продлевать контракт с вратарем Станиславом Крицюком.
По информации российского агента Александра Маньякова, «Краснодар» не имеет проблем с вратарской линией и рассматривает Матвея Сафонова и Андрея Синицына в качестве двух первых номеров.
- Крицюк выступает за «Краснодар» с лета 2016 года.
- В этом сезоне 29-летний голкипер провел семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.
- Контракт Крицюка с «Краснодаром» действует до лета 2020 года.
Источник: телеграм агента Александра Маньякова