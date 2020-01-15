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    Агент Маньяков: «Краснодар» не будет продлевать контракт с Крицюком

    «Краснодар» не планирует продлевать контракт с вратарем Станиславом Крицюком.

    По информации российского агента Александра Маньякова, «Краснодар» не имеет проблем с вратарской линией и рассматривает Матвея Сафонова и Андрея Синицына в качестве двух первых номеров.

    • Крицюк выступает за «Краснодар» с лета 2016 года.
    • В этом сезоне 29-летний голкипер провел семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.
    • Контракт Крицюка с «Краснодаром» действует до лета 2020 года.

    Источник: телеграм агента Александра Маньякова

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    15.01.2020 19:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +867

      acor94 5 часов назад

      Рубин набирает новый состав

      0
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      Рейтинг: +339

      vmonomah17 12 часов назад

      Мда... Играл бы себе парень в португалии, в итоге обгадися в погоне за длинным рублем.
      Еще одна жертва лимита.

      0
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      Рейтинг: +1298

      Karpathian 14 часов назад

      вратаря такого изговнякали...

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      Рейтинг: +46

      Жорик секс обжорик > Karpathian 51 минуту назад

      он травмировался, ну а потом забухал.

      0
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      Рейтинг: +1473

      STAFOR13 14 часов назад

      в Локо отлично впишется, Гиля уже сдал давно, + возраст

      0
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      Рейтинг: +1044

      Retiremen_VMF 15 часов назад

      Стас, настоящий мастер с фантастической реакцией, такими не разбрасываются. Видимо есть веская причина и думаю, это психологическая не стабильность. С такими данными без работы не останется. Не думаю, что Матвей сильнее. Но решение такое назревало, это было видно. Удачи с клубом ему.

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      Рейтинг: +6578

      mihail200606 15 часов назад

      Ну вообще то с крицюком помоему получше было.. Сафонов может и перспективный воротчик, но нестабилен как то..

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      Рейтинг: +4752

      paracetamol 15 часов назад

      Хороший ловила всегда найдет свою раму.

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      Рейтинг: +336

      АКМ-74У 17 часов назад

      А Крыльям Советов нужен вратарь, пенсионер Рыжиков не тянет.

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      Рейтинг: +4752

      paracetamol > АКМ-74У 15 часов назад

      И это правда. Хотя иногда рыжик как бетон!

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