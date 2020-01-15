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  • «Привет, как дела?» «Зенит» показал разговор Малкома и Барриоса на русском языке

«Привет, как дела?» «Зенит» показал разговор Малкома и Барриоса на русском языке

15 января 2020, 15:39
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«Зенит» на своем ютуб-канале опубликовал видео с тренировки на первых зимних сборах в Катаре.

В конце ролика колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и бразильский вингер Малком поговорили на русском.

«Привет, как дела?» – сказал Барриос на камеру. «Хорошо, как ты?» – ответил ему Малком.

  • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» проходит в Катаре с 13 по 25 января.
  • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Источник: Ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Барриос Вильмар
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Джой
1579096693
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