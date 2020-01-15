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    «Привет, как дела?» «Зенит» показал разговор Малкома и Барриоса на русском языке

    «Зенит» на своем ютуб-канале опубликовал видео с тренировки на первых зимних сборах в Катаре.

    В конце ролика колумбийский полузащитник Вильмар Барриос и бразильский вингер Малком поговорили на русском.

    «Привет, как дела?» – сказал Барриос на камеру. «Хорошо, как ты?» – ответил ему Малком.

    • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» проходит в Катаре с 13 по 25 января.
    • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    Источник: Ютуб-канал «Зенита»

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    15.01.2020 15:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 18 часов назад

      Попугаев быстрее можно научить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1063

      Джой 20 часов назад

      4 25 мотайте сразу.

      0
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