«Краснодар» вылетел на первый сбор в Испанию

Идущий в РПЛ вторым «Краснодар» отправился на первый зимний сбор. Он пройдет в испанском Эстепоне с 15 по 26 января.

Накануне вылета краснодарцы провели тренировку дома. В Испании южане проведут два товарищеских матча.

«Краснодар» отстает от первого места РПЛ на десять очков.

1 марта южане проведут первый официальный матч в 2020 году против «Уфы».

Осенью «Краснодар» вылетел из Лиги Европы.