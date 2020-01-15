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    «Краснодар» вылетел на первый сбор в Испанию

    Идущий в РПЛ вторым «Краснодар» отправился на первый зимний сбор. Он пройдет в испанском Эстепоне с 15 по 26 января.

    Накануне вылета краснодарцы провели тренировку дома. В Испании южане проведут два товарищеских матча.

    • «Краснодар» отстает от первого места РПЛ на десять очков.
    • 1 марта южане проведут первый официальный матч в 2020 году против «Уфы».
    • Осенью «Краснодар» вылетел из Лиги Европы.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    15.01.2020 10:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13496

      bset 15 января, 11:13

      Что-то избирательно новости публикуют. Тамбов тоже вышел из отпуска, проводит тренировки, видео выкладывает. А мы только топ-5 освещаем, как клубы из отпуска выходят.

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