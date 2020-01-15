«Краснодар» вылетел на первый сбор в Испанию

Что-то избирательно новости публикуют. Тамбов тоже вышел из отпуска, проводит тренировки, видео выкладывает. А мы только топ-5 освещаем, как клубы из отпуска выходят.
Идущий в РПЛ вторым «Краснодар» отправился на первый зимний сбор. Он пройдет в испанском Эстепоне с 15 по 26 января.
Накануне вылета краснодарцы провели тренировку дома. В Испании южане проведут два товарищеских матча.
- «Краснодар» отстает от первого места РПЛ на десять очков.
- 1 марта южане проведут первый официальный матч в 2020 году против «Уфы».
- Осенью «Краснодар» вылетел из Лиги Европы.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 15, 2020