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    Президент «Ростова»: «Ко многим нашим игрокам есть интерес, получаем запросы из Германии, Италии, Англии»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что игроки команды пользуются спросом на трансферном рынке, однако клуб не собирается продавать ведущих футболистов.

    – Какие задачи ставит перед собой «Ростов» на трансферном рынке? В СМИ много слухов об уходе ведущих футболистов клуба.

    – Команда – это не группа отдельных игроков. Я считаю, что главное это сбалансированный состав. Клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим.

    Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдет. Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи – продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Это должны быть футболисты, которые сделают нас сильнее.

    – «Ростов» по потенциалу действительно выглядит одной из сильнейших команд страны.

    – Возможно, но мы понимаем и большую ответственность. Если будем участвовать в еврокубках, нужно защищать честь страны, также понимаем, что нас будут поддерживать миллионы болельщиков по всей России.

    Думаю, что «Ростов» должен регулярно участвовать в еврокубках. Но думать это одно, а реальность – совсем другое. В первую очередь мы должны показывать достойную игру.

    • «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • В сезоне-2020/21 команда, финишировавшая третьей в российском чемпионате, примет участие в квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    14.01.2020 21:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +36093

      MaxRnD 15 января, 12:57

      Как там в песне пелось: "Дай Бог поменьше рваных ран, когда идёт большая драка"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Виталий Орехов 15 января, 11:33

      Самые главные слова:" ...а реальность - это другое." В нашей стране, к сожалению, это так и есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1403

      Decorhome 15 января, 09:55

      Заслужили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      juvseriy 15 января, 00:58

      Главное бесплтаную распродажу опять не устраивать

      2
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