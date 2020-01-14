Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Ростова»: «Ко многим нашим игрокам есть интерес, получаем запросы из Германии, Италии, Англии»

Президент «Ростова»: «Ко многим нашим игрокам есть интерес, получаем запросы из Германии, Италии, Англии»

14 января 2020, 21:44
3

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что игроки команды пользуются спросом на трансферном рынке, однако клуб не собирается продавать ведущих футболистов.

– Какие задачи ставит перед собой «Ростов» на трансферном рынке? В СМИ много слухов об уходе ведущих футболистов клуба.

– Команда – это не группа отдельных игроков. Я считаю, что главное это сбалансированный состав. Клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Никто не покинет «Ростов», если мы этого не хотим.

Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдет. Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи – продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Это должны быть футболисты, которые сделают нас сильнее.

– «Ростов» по потенциалу действительно выглядит одной из сильнейших команд страны.

– Возможно, но мы понимаем и большую ответственность. Если будем участвовать в еврокубках, нужно защищать честь страны, также понимаем, что нас будут поддерживать миллионы болельщиков по всей России.

Думаю, что «Ростов» должен регулярно участвовать в еврокубках. Но думать это одно, а реальность – совсем другое. В первую очередь мы должны показывать достойную игру.

  • «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • В сезоне-2020/21 команда, финишировавшая третьей в российском чемпионате, примет участие в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
juvseriy
1579039109
Главное бесплтаную распродажу опять не устраивать
Ответить
Decorhome
1579071347
Заслужили
Ответить
MaxRnD
1579082253
Как там в песне пелось: "Дай Бог поменьше рваных ран, когда идёт большая драка"
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+