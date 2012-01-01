Де Брюйне – лидер АПЛ по показателю «гол+пас». Он семь раз забивал и сделал 15 ассистов

Вот на плечах таких атлантов и держатся всякие месси и агуэры)))))
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (6:1) сделал два голевых ассиста.
В этом сезоне чемпионата Англии полузащитник набрал 22 балла результативности по системе «гол+пас» (7+15). Это лучший показатель в лиге.
- Ранее бельгиец уже становился лучшим ассистентом лиги по итогам сезона-2016/2017 (18 передач) и сезона-2017/2018 (16 передач)
- Большую часть прошлого сезона полузащитник пропустил из-за травмы.