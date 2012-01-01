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    Де Брюйне – лидер АПЛ по показателю «гол+пас». Он семь раз забивал и сделал 15 ассистов

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне в матче 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (6:1) сделал два голевых ассиста.

    В этом сезоне чемпионата Англии полузащитник набрал 22 балла результативности по системе «гол+пас» (7+15). Это лучший показатель в лиге.

    • Ранее бельгиец уже становился лучшим ассистентом лиги по итогам сезона-2016/2017 (18 передач) и сезона-2017/2018 (16 передач)
    • Большую часть прошлого сезона полузащитник пропустил из-за травмы.

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1261

      solodealer 55 минут назад

      Вот на плечах таких атлантов и держатся всякие месси и агуэры)))))

      0
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      Рейтинг: +256

      elessar arnor 58 минут назад

      шикарный игрок, вызывает уважение своей игрой, независимо от клуба

      0
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