«Ливерпуль» в сезоне АПЛ набрал больше очков, чем «Арсенал» и «Тоттенхэм» вместе взятые

На счету «Ливерпуля» после 22 туров АПЛ 61 очко. Это больше, чем у «Арсенала» (28) и «Тоттенхэма» (30), представляющих Северный Лондон, вместе взятых.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 16-очковым отрывом. «Тоттенхэм» занимает восьмое место, «Арсенал» – десятое.