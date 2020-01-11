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    «Ливерпуль» в сезоне АПЛ набрал больше очков, чем «Арсенал» и «Тоттенхэм» вместе взятые

    На счету «Ливерпуля» после 22 туров АПЛ 61 очко. Это больше, чем у «Арсенала» (28) и «Тоттенхэма» (30), представляющих Северный Лондон, вместе взятых.

    «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 16-очковым отрывом. «Тоттенхэм» занимает восьмое место, «Арсенал» – десятое.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2020 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1247

      solodealer 1 час назад

      Странная какая-то "математика"))) Чемпионат Лондона считаем, что ли?
      Зато две других столичных команды, ПРИ СЛОЖЕНИИ ОЧКОВ, набирают ровно столько же, сколько и Ливер 61!
      (Челси и Вест Хем))))))
      КОМУ-ТО СТАЛО ЛЕГЧЕ?)))

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