«Ливерпуль» в сезоне АПЛ набрал больше очков, чем «Арсенал» и «Тоттенхэм» вместе взятые

Странная какая-то "математика"))) Чемпионат Лондона считаем, что ли?
Зато две других столичных команды, ПРИ СЛОЖЕНИИ ОЧКОВ, набирают ровно столько же, сколько и Ливер 61!
(Челси и Вест Хем))))))
КОМУ-ТО СТАЛО ЛЕГЧЕ?)))
На счету «Ливерпуля» после 22 туров АПЛ 61 очко. Это больше, чем у «Арсенала» (28) и «Тоттенхэма» (30), представляющих Северный Лондон, вместе взятых.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии с 16-очковым отрывом. «Тоттенхэм» занимает восьмое место, «Арсенал» – десятое.
- Команда Юргена Клоппа ни разу не брала титул АПЛ.
- «Ливерпуль» побил рекорд топ-пять лиг Европы.
- Следующий соперник «Ливерпуля» – «Манчестер Юнайтед» (19 января).