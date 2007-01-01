Танганга, Эриксен, Алли – в основе «Тоттенхэма» на матч с «Ливерпулем»; Александер-Арнольд, Окслэд-Чемберлен, Вейналдум сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

«Тоттенхэм»: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Орье, Алли, Эриксен, Уинкс, Моура, Сон.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

Встреча на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» начнется в 20:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.