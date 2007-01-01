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    Танганга, Эриксен, Алли – в основе «Тоттенхэма» на матч с «Ливерпулем»; Александер-Арнольд, Окслэд-Чемберлен, Вейналдум сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    «Тоттенхэм»: Гассанига, Танганга, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Орье, Алли, Эриксен, Уинкс, Моура, Сон.

    «Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Александер-Арнольд, Робертсон, ван Дейк, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.

    Встреча на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур» начнется в 20:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36604

      portero 33 минуты назад

      Для намека на интригу должен Тотен выигрывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36604

      portero 35 минут назад

      Победа Ливера и можно уже чемпионство отмечать, отрыв уж очень большой.

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