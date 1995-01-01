Transfermarkt снизил стоимость Месси до 140 миллионов. Теперь он восьмой в рейтинге самых дорогих игроков мира

Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

До недавнего времени аргентинца оценивали в 160 миллионов евро, теперь же – в 140 миллионов.

В связи с этим Месси опустился на восьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира.

Опережают 32-летнего нападающего Килиан Мбаппе (200 млн), Рахим Стерлинг (160 млн), Неймар (160 млн), Садио Мане (150 млн), Мохамед Салах (150 млн), Гарри Кейн (150 млн) и Кевин Де Брюйне (150 млн).