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    Transfermarkt снизил стоимость Месси до 140 миллионов. Теперь он восьмой в рейтинге самых дорогих игроков мира

    Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

    До недавнего времени аргентинца оценивали в 160 миллионов евро, теперь же – в 140 миллионов.

    В связи с этим Месси опустился на восьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира.

    Опережают 32-летнего нападающего Килиан Мбаппе (200 млн), Рахим Стерлинг (160 млн), Неймар (160 млн), Садио Мане (150 млн), Мохамед Салах (150 млн), Гарри Кейн (150 млн) и Кевин Де Брюйне (150 млн).

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9118

      Cules2013 5 минут назад

      Месси и все болельщики Барселоны теперь спать ночами не будут, как так, трагедия - на 20 млн подешевел, как теперь-то жить дальше?
      Да все плевать на цены трансфермаркета или какой-то ещё платформы. Они хороши в ознакомительных целях, не более. Все понимают, что тут вопрос возраста, а ещё все прекрасно понимают, что Месси из Барсы, если и уйдёт куда, то на старости лет доигрывать. Какая разница, какая у игрока цена, если его не собираются продавать, а играть Месси за пару дней хуже вдруг не стал)

      0
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      Рейтинг: +1733

      I_R_O_N_M_A_N 1 час назад

      Оперативно бомбардир работает - ЛаЛигу и Месси в том числе на Трансфермаркте обновили недели 3 назад)))

      0
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      Рейтинг: +862

      acor94 1 час назад

      возраст дает о себе знать

      1
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      Рейтинг: +2153

      Derzkiy1 1 час назад

      Криш и Месси в любом случае , лучше любого из этого списка

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