Transfermarkt снизил стоимость Месси до 140 миллионов. Теперь он восьмой в рейтинге самых дорогих игроков мира

Месси и все болельщики Барселоны теперь спать ночами не будут, как так, трагедия - на 20 млн подешевел, как теперь-то жить дальше?
Да все плевать на цены трансфермаркета или какой-то ещё платформы. Они хороши в ознакомительных целях, не более. Все понимают, что тут вопрос возраста, а ещё все прекрасно понимают, что Месси из Барсы, если и уйдёт куда, то на старости лет доигрывать. Какая разница, какая у игрока цена, если его не собираются продавать, а играть Месси за пару дней хуже вдруг не стал)
Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
До недавнего времени аргентинца оценивали в 160 миллионов евро, теперь же – в 140 миллионов.
В связи с этим Месси опустился на восьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира.
Опережают 32-летнего нападающего Килиан Мбаппе (200 млн), Рахим Стерлинг (160 млн), Неймар (160 млн), Садио Мане (150 млн), Мохамед Салах (150 млн), Гарри Кейн (150 млн) и Кевин Де Брюйне (150 млн).