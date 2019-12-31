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    AFP: полузащитник «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании.

    По информации источника, жалобу на хавбека подала 26-летняя девушка. Она утверждает, что Ильзанкер изнасиловал ее в квартире на одной из вечеринок в Зальцбурге. Городская прокуратура поручила полиции провести расследование.

    • В этом сезоне Ильзанкер провел шесть матчей, за «РБ Лейпциг», не отметившись результативными действиями.
    • Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.

    Источник: AFP

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +578

      житель СПб 40 минут назад

      К сожалению, они все еще и наш Зенит "изнасиловали"...

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