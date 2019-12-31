AFP: полузащитник «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании

Полузащитник «РБ Лейпциг» Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании.

По информации источника, жалобу на хавбека подала 26-летняя девушка. Она утверждает, что Ильзанкер изнасиловал ее в квартире на одной из вечеринок в Зальцбурге. Городская прокуратура поручила полиции провести расследование.