AFP: полузащитник «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании

К сожалению, они все еще и наш Зенит "изнасиловали"...
Полузащитник «РБ Лейпциг» Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании.
По информации источника, жалобу на хавбека подала 26-летняя девушка. Она утверждает, что Ильзанкер изнасиловал ее в квартире на одной из вечеринок в Зальцбурге. Городская прокуратура поручила полиции провести расследование.
- В этом сезоне Ильзанкер провел шесть матчей, за «РБ Лейпциг», не отметившись результативными действиями.
- Контракт игрока с клубом истекает летом 2020 года.