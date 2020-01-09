Льорис вернулся к тренировкам после трехмесячного перерыва

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис провел первую тренировку после операции на локте.

Как сообщает Daily Mail, пока француз работает по облегченной программе, а к полноценным занятиям, скорее всего, сможет приступить в течение 10 дней.

Ожидается, что 33-летний голкипер вернется на поле в конце января или начале февраля.