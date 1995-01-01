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    Льорис вернулся к тренировкам после трехмесячного перерыва

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис провел первую тренировку после операции на локте.

    Как сообщает Daily Mail, пока француз работает по облегченной программе, а к полноценным занятиям, скорее всего, сможет приступить в течение 10 дней.

    Ожидается, что 33-летний голкипер вернется на поле в конце января или начале февраля.

    • Льорис – капитан «Тоттенхэма».
    • 5 октября в матче с «Брайтоном» он неудачно приземлился на левую руку, вывихнув локтевой сустав и повредив связки.
    • В текущем сезоне на его счету девять матчей и 17 пропущенных голов.

    Источник: Daily Mail

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