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  • Льорис вернулся к тренировкам после трехмесячного перерыва

Льорис вернулся к тренировкам после трехмесячного перерыва

9 января 2020, 06:54

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис провел первую тренировку после операции на локте.

Как сообщает Daily Mail, пока француз работает по облегченной программе, а к полноценным занятиям, скорее всего, сможет приступить в течение 10 дней.

Ожидается, что 33-летний голкипер вернется на поле в конце января или начале февраля.

  • Льорис – капитан «Тоттенхэма».
  • 5 октября в матче с «Брайтоном» он неудачно приземлился на левую руку, вывихнув локтевой сустав и повредив связки.
  • В текущем сезоне на его счету девять матчей и 17 пропущенных голов.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Льорис Уго
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