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    «Рубин» намерен вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом

    Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может покинуть клуб в 2020 году. Заполучить футболиста желает «Рубин».

    «У 20-летнего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева этим летом заканчивается контракт с клубом.

    Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт – с лета этого года.

    По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим», – написал в телеграме бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.
    • 20-летний игрок – воспитанник «Спартака».
    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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