«Рубин» намерен вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может покинуть клуб в 2020 году. Заполучить футболиста желает «Рубин».

«У 20-летнего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева этим летом заканчивается контракт с клубом.

Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт – с лета этого года.

По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим», – написал в телеграме бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.