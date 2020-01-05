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  • «Рубин» намерен вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом

«Рубин» намерен вступить в переговоры с Солтмурадом Бакаевым. Контракт игрока со «Спартаком» истекает летом

5 января 2020, 19:28
17

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев может покинуть клуб в 2020 году. Заполучить футболиста желает «Рубин».

«У 20-летнего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева этим летом заканчивается контракт с клубом.

Стороны вели переговоры о продлении, но за полгода до истечения договора футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать контракт – с лета этого года.

По моей информации, «Рубин» уведомил «Спартак» о намерении вступить в переговоры с Бакаевым-младшим», – написал в телеграме бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • В сезоне РПЛ Солтмурад Бакаев провел два матча.
  • 20-летний игрок – воспитанник «Спартака».
  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Бакаев Солтмурад
Комментарии (17)
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david17
1578244524
Максимум в аренду, если продадут то дурачки, парень хорош
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Юрий Крутько
1578247138
Пожалуй,аренда на год-полтора у Слуцкого в Рубине,действительно,отличный вариант для 3 сторон.У Бакаева младшего,наверняка больше игровой практики(это и Спартаку на руку),а Леонид Викторович будет иметь очень креативное усиление в атаке...
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Boeung777
1578248489
Перспективный парень. Слуцкий видимо пытается собрать симпатичную команду.
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Боцман59rus
1578250622
продавайте, а взамен парочку Педров, это в стиле Лени киевского...
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ufos73
1578250732
Почему он перспективный??? Лишь из за возраста что ли?
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AHTUNGBOL
1578255571
Как так то? Ананидзе продают, Бакаева продают, потом и Джикия уйдёт в локомотив, так всех русских продадут, это уже не народная команда будет, остановитесь!!!
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Alex Flash
1578259735
Про Рубин слишком много пишут. У них денег на столько игроков не хватит
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vka1970
1578260196
Как по мне это утка.Приобрести парня может они и желали бы, но где ж столько бабок взять ? Они итак уже объявили, что хотят приобрести игроков на мешок и малую авоську, но кто ж им бесплатно даст ?
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Из Твери Леха
1578261667
Зачем продавать? Может в ФНЛ пригодится.
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