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    Нани: «В новогодние праздники игроки «Манчестер Юнайтед» могли приехать на тренировку пьяными. Тренера это не волновало»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что игроки клуба в новогодние праздники могли приезжать на работу в состоянии алкогольного опьянения. Футболистов, несмотря на это, к тренировкам допускали.

    «В правильное время опоздания, гулянки были допустимы. Например, в Рождество или Новый год. В Англии это никого не волнует. В Новый год игроки могли приехать на тренировку пьяными, тренера это не волновало. Он понимал, что в эти дни многое требовать с футболистов нельзя.

    Мы играем целый год; что такого, если в один день Уэс Браун напьется? Это был момент расслабления. На тренировках было больше веселья», – рассказал португалец Tribunaexpresso.pt.

    • Нани играл за «Юнайтед» с 2007 по 2014 год.
    • Португалец брал с командой Лигу чемпионов.
    • Сейчас Нани выступает в США за «Орландо».

    Источник: Tribunaexpresso.pt

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1355

      Давид59 10 минут назад

      Был результат. Иначе всё было бы намного строже. А вообще играть 1-го января это издевательство

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