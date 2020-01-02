Нани: «В новогодние праздники игроки «Манчестер Юнайтед» могли приехать на тренировку пьяными. Тренера это не волновало»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что игроки клуба в новогодние праздники могли приезжать на работу в состоянии алкогольного опьянения. Футболистов, несмотря на это, к тренировкам допускали.
«В правильное время опоздания, гулянки были допустимы. Например, в Рождество или Новый год. В Англии это никого не волнует. В Новый год игроки могли приехать на тренировку пьяными, тренера это не волновало. Он понимал, что в эти дни многое требовать с футболистов нельзя.
Мы играем целый год; что такого, если в один день Уэс Браун напьется? Это был момент расслабления. На тренировках было больше веселья», – рассказал португалец Tribunaexpresso.pt.
- Нани играл за «Юнайтед» с 2007 по 2014 год.
- Португалец брал с командой Лигу чемпионов.
- Сейчас Нани выступает в США за «Орландо».
Источник: Tribunaexpresso.pt