Нани: «В новогодние праздники игроки «Манчестер Юнайтед» могли приехать на тренировку пьяными. Тренера это не волновало»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что игроки клуба в новогодние праздники могли приезжать на работу в состоянии алкогольного опьянения. Футболистов, несмотря на это, к тренировкам допускали.

«В правильное время опоздания, гулянки были допустимы. Например, в Рождество или Новый год. В Англии это никого не волнует. В Новый год игроки могли приехать на тренировку пьяными, тренера это не волновало. Он понимал, что в эти дни многое требовать с футболистов нельзя.

Мы играем целый год; что такого, если в один день Уэс Браун напьется? Это был момент расслабления. На тренировках было больше веселья», – рассказал португалец Tribunaexpresso.pt.