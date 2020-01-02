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  • Нани: «В новогодние праздники игроки «Манчестер Юнайтед» могли приехать на тренировку пьяными. Тренера это не волновало»

Нани: «В новогодние праздники игроки «Манчестер Юнайтед» могли приехать на тренировку пьяными. Тренера это не волновало»

2 января 2020, 20:10
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что игроки клуба в новогодние праздники могли приезжать на работу в состоянии алкогольного опьянения. Футболистов, несмотря на это, к тренировкам допускали.

«В правильное время опоздания, гулянки были допустимы. Например, в Рождество или Новый год. В Англии это никого не волнует. В Новый год игроки могли приехать на тренировку пьяными, тренера это не волновало. Он понимал, что в эти дни многое требовать с футболистов нельзя.

Мы играем целый год; что такого, если в один день Уэс Браун напьется? Это был момент расслабления. На тренировках было больше веселья», – рассказал португалец Tribunaexpresso.pt.

  • Нани играл за «Юнайтед» с 2007 по 2014 год.
  • Португалец брал с командой Лигу чемпионов.
  • Сейчас Нани выступает в США за «Орландо».

Источник: Tribunaexpresso.pt
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Нани
Комментарии (1)
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Давид59
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Был результат. Иначе всё было бы намного строже. А вообще играть 1-го января это издевательство
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