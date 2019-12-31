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    Балотелли попал в аварию после новогодней вечеринки

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки в ночном клубе.

    Итальянский форвард ехал на автомобиле Fiat 500 Abarth со своим другом, который был за рулем, сообщает Corriere della Sera. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в забор. Пассажиры авто не пострадали.

    Источник: Corriere della Sera

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +146

      моэм 33 минуты назад

      Если это известие хорошенько притянуть за уши то оно сможет "прокатить" за футбольную новость … но я предпочёл бы узнать как Марио играет за Брешию , много ли забил?...красиво ли?...сам ли "тащит " команду на себе , как КриРО Португалию , и.т.д….проще говоря про мелкие , но футбольные пустячки...а не про сенсационные новости про въезды в забор на консервной банке.

      0
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      Рейтинг: +1008

      AHTUNGBOL 3 часа назад

      Фиат, Карл!!!)))

      1
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      Рейтинг: +329

      папа сибиряк > AHTUNGBOL 2 часа назад

      тонированный ) переводя на наши реалии то же самое что Дзюба на семерке

      0
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      Рейтинг: +873

      LOKOfanatik19 3 часа назад

      Это все забор, расист чертов!!!!

      2
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