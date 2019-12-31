Балотелли попал в аварию после новогодней вечеринки

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки в ночном клубе.

Итальянский форвард ехал на автомобиле Fiat 500 Abarth со своим другом, который был за рулем, сообщает Corriere della Sera. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в забор. Пассажиры авто не пострадали.

