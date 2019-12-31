Балотелли попал в аварию после новогодней вечеринки

Если это известие хорошенько притянуть за уши то оно сможет "прокатить" за футбольную новость … но я предпочёл бы узнать как Марио играет за Брешию , много ли забил?...красиво ли?...сам ли "тащит " команду на себе , как КриРО Португалию , и.т.д….проще говоря про мелкие , но футбольные пустячки...а не про сенсационные новости про въезды в забор на консервной банке.
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с новогодней вечеринки в ночном клубе.
Итальянский форвард ехал на автомобиле Fiat 500 Abarth со своим другом, который был за рулем, сообщает Corriere della Sera. Водитель не справился с управлением, машина врезалась в забор. Пассажиры авто не пострадали.
Balotelli dopo il veglione sbaglia l’ingresso in garage: auto distrutta https://t.co/MduhZ71LB5— Corriere della Sera (@Corriere) January 1, 2020