Медведев: «Если «Зенит» выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»

Состав нужно усиливать под лч. В РПЛ лучший состав, а в лч возрастная оборона не вывозит, Дзюба не тащит, а леги не готовы реально биться за Зенит. Если ещё тренера летом поменяют пипец будет. Был Вилаш Боаш, уж у него то состав посолиднее был, и где мы в лч были. Правильно, все там же где и сейчас. Был Манчини, вообще стыдоба. Таких "мастеров" по России матушке на 3 состава насобирал, и аргентинцев мёртвых привёз. Был и цыган... Даже говорить о нем не хочется. Питеру нужен свой сильный костяк 6-7 российских топ игроков, и топ леги человек 5. Для скамейки и ротации там и так хватает персонажей. Тогда будет результат в лч. А Семака не нужно трогать, он из этого состава максимум выжимает.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака. Его могут уволить, если команда не возьмет в текущем сезоне РПЛ.
«Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».
- Отрыв лидирующего в таблице РПЛ «Зенита» – десять очков.
- Сезон возобновится в феврале.
- Семак выиграл с «Зенитом» чемпионство в прошлом году.