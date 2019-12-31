Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Медведев: «Если «Зенит» выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака. Его могут уволить, если команда не возьмет в текущем сезоне РПЛ.

    «Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».

    • Отрыв лидирующего в таблице РПЛ «Зенита» – десять очков.
    • Сезон возобновится в феврале.
    • Семак выиграл с «Зенитом» чемпионство в прошлом году.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2020 20:50
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      Ray Coach 9 минут назад

      Состав нужно усиливать под лч. В РПЛ лучший состав, а в лч возрастная оборона не вывозит, Дзюба не тащит, а леги не готовы реально биться за Зенит. Если ещё тренера летом поменяют пипец будет. Был Вилаш Боаш, уж у него то состав посолиднее был, и где мы в лч были. Правильно, все там же где и сейчас. Был Манчини, вообще стыдоба. Таких "мастеров" по России матушке на 3 состава насобирал, и аргентинцев мёртвых привёз. Был и цыган... Даже говорить о нем не хочется. Питеру нужен свой сильный костяк 6-7 российских топ игроков, и топ леги человек 5. Для скамейки и ротации там и так хватает персонажей. Тогда будет результат в лч. А Семака не нужно трогать, он из этого состава максимум выжимает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Makaweli 2 часа назад

      Зенит и ЦСКА выигрывали чемпионат, кубок, еврокубки с составом и по слабее чем нынешней зенита, но тогда игроки бились до последнего, а что сейчас, проиграли да и куй сним, на мальдивах отдохнем зато и играют пусть европейские дебилы и нищеброды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Makaweli 2 часа назад

      Нужен тренер авторитет, даже диктатор, который не в дружбанах быть с игроками, а драть их в хвост и гриву, который приведёт в чувства этих миллионеров - пешеходов, нет результатов сидите су.ки на базе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Makaweli 2 часа назад

      Саня, да с такими ресурсами как у зенита любой из этого сайта станет чемпионом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13324

      bset 2 часа назад

      В первой половине сезона сделали неплохой задел. В качестве благодарности было бы неплохо Егорова в клуб устроить, а то что это он без работы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15313

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Да хватит глумиться, указания уже давным-давно розданы по всем инстанциям. А Семака всё-равно уволите, в Европе вы с ним не потянете.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2263

      raritet > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да хоть с Семаком , хоть с Гвардиолой. Что вы будете делать в Европе с таким составом: нет ни мотивации, ни нормальной техники, ни спортивной злости. Уже было- иностранцы тренеровали , а итог: что он намного лучше? То , что нас нагнул Лидер Бундеслиги, это в порядке вещей. При чем здесь Семак?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15313

      DOCTOR PENALTY > raritet 53 минуты назад

      Очень широко ты развернул тему. Много хочется тебе сказать, особенно про нормальную технику и спортивную злость... но мы с тобой перегрузим сайт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79445
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74949
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru