Медведев: «Если «Зенит» выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака. Его могут уволить, если команда не возьмет в текущем сезоне РПЛ.

«Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу», – сказал Медведев в эфире «Радио Зенит».