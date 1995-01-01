A Bola: «Кристал Пэлас» готов купить Азмуна за 30 миллионов

Форвард «Зенита» Сердар Азмун переехать в Англию.

24-летний иранец попал в сферу интересов «Кристал Пэлас», который готов заплатить за него 30 миллионов евро. Лондонцы вступили в переговоры с «Зенитом, но еще не получили ответа, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на A Bola.