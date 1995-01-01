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    A Bola: «Кристал Пэлас» готов купить Азмуна за 30 миллионов

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун переехать в Англию.

    24-летний иранец попал в сферу интересов «Кристал Пэлас», который готов заплатить за него 30 миллионов евро. Лондонцы вступили в переговоры с «Зенитом, но еще не получили ответа, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на A Bola.

    • В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал шесть ассистов.
    • В 2019 году за Иран форвард сыграл десять матчей, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии25
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      Рейтинг: +4568

      3a zenit 5 минут назад

      откуда у Кристала такое бабло?Чушь,но продать его нужно!

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      Рейтинг: +15267

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Зачем вам Азмун, возьмите "самого лучшего", Дзюбу, он в несколько раз дешевле.

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      Рейтинг: +11566

      Garrincha58 28 минут назад

      если он сам согласен то стоит отпустить но что то мне кажется это туфта

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      Рейтинг: +3545

      Рубинище 30 минут назад

      Азмуна продавать нельзя, даже за 30 лямчиков. через год-два ещё дороже продадут. там группа атаки намечается Азмун, Малком, Какорин. на Дзюбу надежды ни какой. старый медленный.

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      Рейтинг: +1334

      Давид59 35 минут назад

      Не верю. 30 лямов за него не дадут. Если бы дали, советовал бы продать, за такие деньги можно шикарного форварда купить

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      Рейтинг: +11566

      Garrincha58 > Давид59 30 минут назад

      где и какого

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      Рейтинг: +1334

      Давид59 > Garrincha58 25 минут назад

      Это моё мнение. Помню за 40 лямов был куплен Витсель, а позже Малком. Так что 30 - это серьёзные деньги

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      Рейтинг: +3545

      Рубинище > Давид59 24 минуты назад

      Кого? шикарные не поедут, а др. кот в мешке называется. нужно будет 2х-3х брать что бы один хотя бы норм заиграл. Аргентинцы вон тоже думалось-капец всем-а в итоге тока Дриуси прижился.

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      Рейтинг: +4568

      3a zenit > Garrincha58 4 минуты назад

      Justin Kluivert я бы его купил из Ромы

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      Рейтинг: +1110

      Mister_Tomsk 36 минут назад

      за такой ценник зенит его просто выпнуть сам должен туда)

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      Рейтинг: +1228

      lek! 48 минут назад

      Придут Малком и Кокорин , борьба не шуточная . Из 4 напов в силу возраста отпадает ДзюБа , опыта Кокорин . Малком и Сердар думаю смотрелись бы отлично.

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      Рейтинг: +1403

      Decorhome 49 минут назад

      хорошая цена

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      Рейтинг: +5834

      ilichkadr 1 час назад

      Брехня.

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      Рейтинг: +2353

      Dgad 1 час назад

      Форвард «Зенита» Сердар Азмун переехать в Англию. Ну вы и писаки)))

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      Рейтинг: +855

      LOKOfanatik19 > Dgad 1 час назад

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