A Bola: «Кристал Пэлас» готов купить Азмуна за 30 миллионов

откуда у Кристала такое бабло?Чушь,но продать его нужно!
Форвард «Зенита» Сердар Азмун переехать в Англию.
24-летний иранец попал в сферу интересов «Кристал Пэлас», который готов заплатить за него 30 миллионов евро. Лондонцы вступили в переговоры с «Зенитом, но еще не получили ответа, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на A Bola.
- В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал шесть ассистов.
- В 2019 году за Иран форвард сыграл десять матчей, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.