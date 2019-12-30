«Это Гинер все купил». Президент ЦСКА сыграл Деда Мороза в новогоднем видео

ЦСКА опубликовал на своем ютуб-канале новогоднее видео с участием президента клуба Евгения Гинера.

Гинер в образе Деда Мороза заходит в комнату, в которой спят футболисты московского клуба и дарит им подарки. В конце ролика на экране появляется кричалка фанатов ЦСКА «Это Гинер все купил».

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