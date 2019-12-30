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    «Это Гинер все купил». Президент ЦСКА сыграл Деда Мороза в новогоднем видео

    ЦСКА опубликовал на своем ютуб-канале новогоднее видео с участием президента клуба Евгения Гинера.

    Гинер в образе Деда Мороза заходит в комнату, в которой спят футболисты московского клуба и дарит им подарки. В конце ролика на экране появляется кричалка фанатов ЦСКА «Это Гинер все купил».

    «Не трогать, это на Новый год». ЦСКА подшутил над Дзагоевым в праздничном видео

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +270

      De_Frenki 1 час назад

      с новым годом!Чтобы дальше не было...Гинеру однозначно уважение и респект.С новым Годом Джонни)

      0
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      Рейтинг: +596

      Elisey13 2 часа назад

      С Новым Годом!

      4
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