Рэшфорд – после победы над «Бернли»: «Марсьяль снова великолепен»

С одной стороны я очень этому рад, а с другой, ведь игра без Марсьяля в атаке выглядит очень убогой. И это печально. Не гоже Великому клубу так зависеть от не самого крутого игрока. Хотя мне Марсьяль безусловно нравится, но он пока ещё не ТОП из топов, как это можно сказать о Стерлинге, Кейне или Мбаппе.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвел итог матча 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0). Игрок забил один из голов.
«Матч будет очень полезным для «Юнайтед». Антони Марсьяль сегодня снова великолепен. Он нападающий, и для него нет ничего лучше, чем забивать голы», – сказал Рэшфорд.
- Марсьяль забил победный гол.
- Француз в третьем сезоне подряд забил 10+ голов за «Юнайтед».
- Команда поднялась в таблице на пятое место.