Рэшфорд – после победы над «Бернли»: «Марсьяль снова великолепен»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвел итог матча 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0). Игрок забил один из голов.

«Матч будет очень полезным для «Юнайтед». Антони Марсьяль сегодня снова великолепен. Он нападающий, и для него нет ничего лучше, чем забивать голы», – сказал Рэшфорд.