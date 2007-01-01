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    Рэшфорд – после победы над «Бернли»: «Марсьяль снова великолепен»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвел итог матча 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0). Игрок забил один из голов.

    «Матч будет очень полезным для «Юнайтед». Антони Марсьяль сегодня снова великолепен. Он нападающий, и для него нет ничего лучше, чем забивать голы», – сказал Рэшфорд.

    • Марсьяль забил победный гол.
    • Француз в третьем сезоне подряд забил 10+ голов за «Юнайтед».
    • Команда поднялась в таблице на пятое место.

    Источник: твиттер АПЛ

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    Сегодня, 01:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7154

      ivanthebest 14 минут назад

      С одной стороны я очень этому рад, а с другой, ведь игра без Марсьяля в атаке выглядит очень убогой. И это печально. Не гоже Великому клубу так зависеть от не самого крутого игрока. Хотя мне Марсьяль безусловно нравится, но он пока ещё не ТОП из топов, как это можно сказать о Стерлинге, Кейне или Мбаппе.

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