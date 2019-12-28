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    Перейра в первом тайме матча с «Бернли» создал больше голевых моментов, чем все остальные игроки вместе взятые

    В эти минуты проходит матч 20-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Лидером первого тайма по числу созданных голевых моментов стал полузащитник гостей Андреас Перейра.

    Он создал три голевых момента. Это больше, чем все остальные футболисты на поле вместе взятые (два). На счету Перейры результативный пас.

    • В текущем сезоне АПЛ Перейра забил гол, сделал три результативные передачи.
    • Игрок стоит на рынке 20 миллионов евро.
    • «Юнайтед» в случае победы в Бернли поднимется в таблице на пятое место.

    Источник: Squawka Football

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    28.12.2019 23:56
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