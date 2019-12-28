Перейра в первом тайме матча с «Бернли» создал больше голевых моментов, чем все остальные игроки вместе взятые

В эти минуты проходит матч 20-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Лидером первого тайма по числу созданных голевых моментов стал полузащитник гостей Андреас Перейра.

Он создал три голевых момента. Это больше, чем все остальные футболисты на поле вместе взятые (два). На счету Перейры результативный пас.