Football Espana: «Тоттенхэм» предложит 80 миллионов за Варана

ага, варану 26 а он в реале уже с 2011, и еще будет тут долго я уверен, нахрена ему ттх?
«Тоттенхэм» хочет купить у «Реала» защитника Рафаэля Варана, сообщает Football Espana.
По информации источника, за французского центрбека лондонский клуб готов заплатить 80 миллионов евро.
Видеть 26-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- Игрок провел 296 матчей и забил 13 голов.
- Отступные в его контракте – 500 миллионов евро.