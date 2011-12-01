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    Football Espana: «Тоттенхэм» предложит 80 миллионов за Варана

    «Тоттенхэм» хочет купить у «Реала» защитника Рафаэля Варана, сообщает Football Espana.

    По информации источника, за французского центрбека лондонский клуб готов заплатить 80 миллионов евро.

    Видеть 26-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • Игрок провел 296 матчей и забил 13 голов.
    • Отступные в его контракте – 500 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9038

      DeStar 31 минуту назад

      ага, варану 26 а он в реале уже с 2011, и еще будет тут долго я уверен, нахрена ему ттх?

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