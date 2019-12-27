«СЭ»: «Динамо» договорилось с «Краснодаром» по трансферу Скопинцева за 4,4 миллиона

О трансфере игрока «Краснодара» Дмитрия Скопинцева в «Динамо» могут объявить до Нового года. Клубы договорились о переходе, его стоимость составит 4,4 миллиона евро.

Москвичам осталось уладить с футболистом детали личного контракта, в этом вопросе между Скопинцевым и «Динамо» взаимопонимание есть, пишет источник.