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    • «СЭ»: «Динамо» договорилось с «Краснодаром» по трансферу Скопинцева за 4,4 миллиона

    «СЭ»: «Динамо» договорилось с «Краснодаром» по трансферу Скопинцева за 4,4 миллиона

    О трансфере игрока «Краснодара» Дмитрия Скопинцева в «Динамо» могут объявить до Нового года. Клубы договорились о переходе, его стоимость составит 4,4 миллиона евро.

    Москвичам осталось уладить с футболистом детали личного контракта, в этом вопросе между Скопинцевым и «Динамо» взаимопонимание есть, пишет источник.

    • В этом сезоне Скопинцев сыграл за «Краснодар» в РПЛ пять матчей, забил один гол.
    • Защитник перешел из «Ростова» в «Краснодар» в феврале. Сумма трансфера составила 6 млн евро.
    • Контракт с 21-летним футболистом был подписан на 4,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2019 22:12
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    Комментарии (7)
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    paracetamol
    1577478419
    Быки неплохо заработают.
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    VVM1964
    1577478855
    Ну а чего - евро кубки то в пролете , можно и продать излишки .
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    uBaH_
    1577479742
    Фэйр плей душит, ещё парочку на выход будут)
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    Sky Spartak
    1577480748
    Странный трансфер... недавно только купили...Игнатьев..Скопинцев... почему не иностранцев продают...
    Ответить
    Отчаянный Пердун
    1577483186
    а иностранцев куда девать?
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    paracetamol
    1577511706
    Краснодар распродается, не к добру это!
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    ologreds
    1694987652
    numo594412
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