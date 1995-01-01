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    «Всю жизнь об этом мечтал». Бакаевы открыли в Ингушетии футбольную школу

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совместно с отцом и братом Солтмурадом открыл в родной Ингушетии футбольную школу. Для спортсмена это было мечтой. Сейчас в учреждении занимаются 30 детей.

    «У нас с отцом давно была такая мысль, всю жизнь об этом мечтал. Рад, что у нас с братом наконец-то получилось стать еe учредителями. Недавно продумали план, сделали логотип. Очень хотим реализовать этот проект в течение трeх лет. Как только закончится отбор, закуплю игрокам комплекты форм», – сказал Зелимхан Бакаев.

    • В 17 играх текущего сезона 23-летний Зелимхан Бакаев три раза забил и отдал восемь голевых передач.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

    Источник: «Чемпионат»

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