«Всю жизнь об этом мечтал». Бакаевы открыли в Ингушетии футбольную школу

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совместно с отцом и братом Солтмурадом открыл в родной Ингушетии футбольную школу. Для спортсмена это было мечтой. Сейчас в учреждении занимаются 30 детей.

«У нас с отцом давно была такая мысль, всю жизнь об этом мечтал. Рад, что у нас с братом наконец-то получилось стать еe учредителями. Недавно продумали план, сделали логотип. Очень хотим реализовать этот проект в течение трeх лет. Как только закончится отбор, закуплю игрокам комплекты форм», – сказал Зелимхан Бакаев.