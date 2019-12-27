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  • «Всю жизнь об этом мечтал». Бакаевы открыли в Ингушетии футбольную школу

«Всю жизнь об этом мечтал». Бакаевы открыли в Ингушетии футбольную школу

27 декабря 2019, 21:16
7

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев совместно с отцом и братом Солтмурадом открыл в родной Ингушетии футбольную школу. Для спортсмена это было мечтой. Сейчас в учреждении занимаются 30 детей.

«У нас с отцом давно была такая мысль, всю жизнь об этом мечтал. Рад, что у нас с братом наконец-то получилось стать еe учредителями. Недавно продумали план, сделали логотип. Очень хотим реализовать этот проект в течение трeх лет. Как только закончится отбор, закуплю игрокам комплекты форм», – сказал Зелимхан Бакаев.

  • В 17 играх текущего сезона 23-летний Зелимхан Бакаев три раза забил и отдал восемь голевых передач.
  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Москвичи в РПЛ идут десятыми.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (7)
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Vara81
1577474380
Молодцы ребята!!! Надеюсь из этой школы выйдут новые достойные ребята !!!
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УхоГорлоНос
1577474603
Государство не может, хоть некоторые футболисты не тачками и часами думают, а дают шанс другим. Уважение.
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Plyash
1577475142
Тридцать ребятишек под присмотром,занимаются любимым видом спорта,о чём ещё можно мечтать.Семья Бакаевых просто молодцы,браво.Здоровья главе семьи.
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vka1970
1577485572
Очень рад, что в стране остались порядочные люди. На государство больше нет надежды.Уважуха этим людям.
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piligrim1986
1577507975
вот это достойно, вот это молодцы!
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frizom
1577694916
Парни кросавцы, достойный поступок!
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