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    Экс-судья ФИФА Хусаинов – об уходе Егорова: «Глубокий кризис в системе российского футбола в целом, сделать что-то нереально. Метастаза раковой опухоли»

    Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов высказался об уходе Александра Егорова с должности главы департамента судейства РФС.

    «На предпоследнем исполкоме в Питере президент РФС признал несколько ошибок в матчах и сказал, что «мы даем Егорову время, чтобы навести порядок и улучшить работу корпуса». Понятно, что улучшать надо, когда есть положительный темп.

    Когда нет ничего хорошего, надо кардинально изменять, а не улучшать. Но это было публичное заявление для болельщиков, а за кадром это было так: «Давай, друг, доведи дело до конца». Сейчас это дело отражается в турнирной таблице.

    Что может улучшиться? В этой системе сделать что-то нереально, потому что кризис очень глубокий не только в судействе, но и в футболе в целом. Это признают очень многие тренеры, руководители клубов. Обсуждать качество судейства невозможно.

    Егоров был назначен руководителем судейской сборной, но он ее не собирал. Арбитры получили образование до его прихода к руководству. Ошибки, которые они допускали на поле, носят околофутбольный характер.

    Они судить умеют, но интерпретируют моменты по-своему. Это негативная сторона, которую сложно будет исправить новому руководителю. Я разочарован тем, что система настолько поражена: как говорят в медицине, метастаза раковой опухоли.

    Надо в комплексе менять проблему, искать новые кадры. Казалось бы, должна быть преемственность молодых поколений. Но в ФНЛ не на кого рассчитывать. Проблема очень глубокая. В одночасье это не исправить. Можно создать прекрасный оркестр, но кто-то будет играть на пианино, а кто-то будет его таскать. Пока пианиста у нас нет.

    Да, воспитать нового арбитра — нужен не один год! Нужна ежедневная практика и наставник, который будет подсказывать. Инспектора и делегаты матчей ставят оценки после игры, а нужны именно наставники, которые хотя бы раза три-четыре посмотрят, прогрессирует ли арбитр», – сказал Хусаинов.

    РФС объявил об отставке Егорова

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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