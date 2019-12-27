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  • Медведев – об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как нашли крайнего, начнутся позитивные изменения»

Медведев – об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как нашли крайнего, начнутся позитивные изменения»

27 декабря 2019, 15:50
15

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение. Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения», – сказал Медведев.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр Егоров Александр
Комментарии (15)
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За_чистый_футбол
1577451695
теперь уже можно, чемпион есть
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Суворов_лучший
1577451821
Зенитчик и объявил!
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vladimir-7
1577452511
Егорка дело сделал, теперь его ждет персональный подарок от Миллера- местечко в Газпроме и от Гинера- пистолет Макарова.
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amazonaws
1577453960
1. ...Егоров написал заявление об увольнении по собственному желанию, находясь на отдыхе за границей??? Во пристроился. Очень даже Егорова УШЛИ не по собственному, а по велению сверху. Нашли парнокопытного отпущения и на него СВАЛИЛИ все грешки его подчинённых и его крышевателей! Они все остались на своих ХЛЕБНО-КРИМИНАЛЬНЫХ местах, а мелкую СОШКУ ушли! Так было с В. Ивановым, Будогосским и вот теперь ОЧЕРЕДНОЙ фигурант НЕ справился и скандально ПРОВАЛИЛ. 2. С Егоровым должна была уйти основная масса судей и тоже по собственному. Еськов, Вилков, Безбородов, Иванов, Николаев, Карасёв, Сухой, Турбин, Мешков, Левниковы ОБА, и другие, а с ними за компанию - КРЁСТНЫЕ отцы - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства - Фурса, Бутенко, Баскаков, Левников и другие чиновники РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, оправдывали и ОПРАВДЫВАЮТ и этот скандальный судейский БЕСПРЕДЕЛ. 3. Гинера оштрафовали и отлучили, а ЭТИ за границей прохлаждаются и смеются над всеми. Они для РФС священная дойная КОРОВА, за счёт которой они набивают свои карманы бешеными деньгами. По добру, по здорову - они уходить не собираются. Уж слишком ЗЛАЧНЫЕ судейские места, чтобы от живых денег уходить. Сотое КРЫЛЕЧКО ещё надо отремонтировать и надо деньжат криминально подзаработать. 4. Арбитр из Марокко Тиази пожизненно отстранён от работы из-за грубых судейских ошибок, а наше РФС СКАНДАЛИСТОВ отмазывает И ПОСЫЛАЕТ ПО-НОВОЙ скандалить и так до бесконечности!!! РЕАЛЬНО всех замешанных СКАНДАЛЬНЫХ уволить и объявить ОТКРЫТЫЙ конкурс на замещение вакантных должностей! Оставить только уборщиц, а остальным спасибо и досвидос!!!
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ufos73
1577462171
Забухал по черному! Какая там демократия, если уже запретили судей критиковать??? Общественная организация на заседания которой не допускаются журналисты... Хотя да демократия по русски! )))
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Derzkiy1
1577467890
Бомжатская марионетка
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sined1951
1577467917
Который он по счету? Четвертый за десятилетие?
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paracetamol
1577473221
А у нас всегда крайнего ищут, а по сути разбираться не хотят.
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kazak1975
1577475545
Следующий снова станет крайним. Система.
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zigbert
1577518301
Что там буде неизвестно. Но хотелось бы изменений в работе судей к лучшему.
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