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    Медведев – об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как нашли крайнего, начнутся позитивные изменения»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    «Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение. Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения», – сказал Медведев.

    • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

    РФС объявил об отставке Егорова


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22417

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Просто империя зла сдала одного из своих солдат, чтобы разрядить обстановку. На очереди должен быть начальник питерских ментов.

      0
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      Рейтинг: +11093

      vladimir-7 22 минуты назад

      Егорка дело сделал, теперь его ждет персональный подарок от Миллера-
      местечко в Газпроме и от Гинера- пистолет Макарова.

      0
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      Рейтинг: +181

      Суворов_лучший 33 минуты назад

      Зенитчик и объявил!

      0
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      Рейтинг: +131

      From1945 > Суворов_лучший 32 минуты назад

      Отработанный материал для них, спасибо и досвидос

      0
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      Рейтинг: +54

      За_чистый_футбол 35 минут назад

      теперь уже можно, чемпион есть

      3
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