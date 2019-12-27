Медведев – об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как нашли крайнего, начнутся позитивные изменения»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение. Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения», – сказал Медведев.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова



