Медведев – об отставке Егорова: «Надеюсь, после того, как нашли крайнего, начнутся позитивные изменения»

Просто империя зла сдала одного из своих солдат, чтобы разрядить обстановку. На очереди должен быть начальник питерских ментов.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
«Не буду комментировать деятельность Егорова, могу лишь сказать, что в рамках демократических процедур, которые РФС начал внедрять в нашем футболе, глас народа организовался в это решение. Надеюсь, что после того, как был найден крайний, начнутся позитивные изменения», – сказал Медведев.
- Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.
РФС объявил об отставке Егорова