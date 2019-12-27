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  • Бакаев: «Дзюба недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже, в гонке ассистентов почти догнал»

Бакаев: «Дзюба недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже, в гонке ассистентов почти догнал»

27 декабря 2019, 12:40
5

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Очень сильно захотел себе «десятку» в «Спартаке», просто не мог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнеры, но поначалу подкалывали. Говорили: «Ой, посмотрите, десятка идет!» Кто? Да каждый второй, ха-ха.

В сборной России общаюсь со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеемся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал». Ответил: «Ничего личного», – сказал Бакаев.

  • В 17 матчах РПЛ Бакаев отдал десять результативных передач.
  • В активе Дзюбы девять ассистов в 19 играх.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Спартак Зенит Россия Дзюба Артем Бакаев Зелимхан
Комментарии (5)
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VVM1964
1577440418
Бомбардир остановись уже - хватит на сегодня Бакаева , уже почти достал )))))))
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Axe111
1577445252
Это шутка?
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алдан2014
1577452542
Дзюба только о своих результатах и думает.Не ошибусь если игроки его ненавидят за эгоизм и популизм
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frizom
1577455434
давай Зелимхан докажи что ты лучший игрок а не этот чудак из питера!
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