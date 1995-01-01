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    Бакаев: «Дзюба недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже, в гонке ассистентов почти догнал»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Очень сильно захотел себе «десятку» в «Спартаке», просто не мог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнеры, но поначалу подкалывали. Говорили: «Ой, посмотрите, десятка идет!» Кто? Да каждый второй, ха-ха.

    В сборной России общаюсь со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеемся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал». Ответил: «Ничего личного», – сказал Бакаев.

    • В 17 матчах РПЛ Бакаев отдал десять результативных передач.
    • В активе Дзюбы девять ассистов в 19 играх.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20332

      VVM1964 3 минуты назад

      Бомбардир остановись уже - хватит на сегодня Бакаева , уже почти достал )))))))

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