Бакаев: «Дзюба недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже, в гонке ассистентов почти догнал»

Бомбардир остановись уже - хватит на сегодня Бакаева , уже почти достал )))))))
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Очень сильно захотел себе «десятку» в «Спартаке», просто не мог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнеры, но поначалу подкалывали. Говорили: «Ой, посмотрите, десятка идет!» Кто? Да каждый второй, ха-ха.
В сборной России общаюсь со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеемся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал». Ответил: «Ничего личного», – сказал Бакаев.
- В 17 матчах РПЛ Бакаев отдал десять результативных передач.
- В активе Дзюбы девять ассистов в 19 играх.