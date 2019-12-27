Бакаев: «Дзюба недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже, в гонке ассистентов почти догнал»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Очень сильно захотел себе «десятку» в «Спартаке», просто не мог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнеры, но поначалу подкалывали. Говорили: «Ой, посмотрите, десятка идет!» Кто? Да каждый второй, ха-ха.

В сборной России общаюсь со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеемся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал». Ответил: «Ничего личного», – сказал Бакаев.