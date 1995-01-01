«Прессбол»: тульский «Арсенал» подпишет полузащитника сборной Белоруссии Громыко

Громыко это сила! Надо бы ещё Косыгина с Подгорным подписать. Вот это силищя была бы!
Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко продолжит карьеру в тульском «Арсенале».
Сообщается, что клубы уже договорились о выплате компенсации за подготовку футболиста.
22-летний белорус присоединится к российскому клубу 1 января.
- Громыко выступал за «Шахтер» с января 2018 года.
- За два сезона хавбек провел 29 игр, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
- В его активе один матч в составе сборной Белоруссии.
- Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.