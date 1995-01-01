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    «Прессбол»: тульский «Арсенал» подпишет полузащитника сборной Белоруссии Громыко

    Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

    Сообщается, что клубы уже договорились о выплате компенсации за подготовку футболиста.

    22-летний белорус присоединится к российскому клубу 1 января.

    • Громыко выступал за «Шахтер» с января 2018 года.
    • За два сезона хавбек провел 29 игр, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
    • В его активе один матч в составе сборной Белоруссии.
    • Рыночная стоимость игрока – 500 тысяч евро.

    Источник: «Прессбол»

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    Сегодня, 01:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +326

      Чехов на Садовой 35 минут назад

      Громыко это сила! Надо бы ещё Косыгина с Подгорным подписать. Вот это силищя была бы!

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