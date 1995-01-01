«Прессбол»: тульский «Арсенал» подпишет полузащитника сборной Белоруссии Громыко

Полузащитник солигорского «Шахтера» Валерий Громыко продолжит карьеру в тульском «Арсенале».

Сообщается, что клубы уже договорились о выплате компенсации за подготовку футболиста.

22-летний белорус присоединится к российскому клубу 1 января.