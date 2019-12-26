«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Дайером

«Тоттенхэм» готовит новый контракт для полузащитника Эрика Дайера.

По информации The Telegraph, руководство лондонского клуба решило продлить сотрудничество с 25-летним хавбеком, который снова стал ключевым игроком команды после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Ожидается, что после продления договора зарплата футболиста вырастет до 75 тысяч фунтов в неделю.