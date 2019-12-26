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«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Дайером

26 декабря 2019, 08:53

«Тоттенхэм» готовит новый контракт для полузащитника Эрика Дайера.

По информации The Telegraph, руководство лондонского клуба решило продлить сотрудничество с 25-летним хавбеком, который снова стал ключевым игроком команды после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Ожидается, что после продления договора зарплата футболиста вырастет до 75 тысяч фунтов в неделю.

  • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
  • В текущем сезоне Дайер провел за «Тоттенхэм» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Дайер Эрик
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