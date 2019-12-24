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    «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Дайером

    «Тоттенхэм» готовит новый контракт для полузащитника Эрика Дайера.

    По информации The Telegraph, руководство лондонского клуба решило продлить сотрудничество с 25-летним хавбеком, который снова стал ключевым игроком команды после назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

    Ожидается, что после продления договора зарплата футболиста вырастет до 75 тысяч фунтов в неделю.

    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне Дайер провел за «Тоттенхэм» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: The Telegraph

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