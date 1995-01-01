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    Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1 в 2019 году; Ди Мария – лучший распасовщик

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Франции в 2019 году. Лучший молодой игрок чемпионата мира-2018 забил в нынешнем году 31 гол. Форвард также лидирует по числу касаний в чужой штрафной площади (263).

    Лучший ассистент Лиги 1 в 2019 году – Анхель Ди Мария (12 результативных пасов). Наибольшее количество голевых моментов создал Валентин Ронье (90).

    По количеству обводок лучшим стал игрок «Ниццы» Юсеф Аталь (98). Наибольшее количество сейвов совершил вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес (124).

    • Мбаппе второй год подряд признали лучшим игроком Франции.
    • Игрок стоит на рынке 200 миллионов евро.
    • Его «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с отрывом.

    Источник: Бомбардир.ру

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