Моуринью: «Необходимо искоренить любую форму дискриминации»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:2) выразил огорчение тем, что фанаты его команды проявили расизм по отношению к игроку соперника.

«Мне всегда безумно жаль, когда происходят подобные недоразумения. Обществу нужна помощь. А футбол – это микрообщество. Необходимо искоренить любую форму дискриминации», – заявил португальский специалист.