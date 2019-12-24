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Моуринью: «Необходимо искоренить любую форму дискриминации»

24 декабря 2019, 08:46
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:2) выразил огорчение тем, что фанаты его команды проявили расизм по отношению к игроку соперника.

«Мне всегда безумно жаль, когда происходят подобные недоразумения. Обществу нужна помощь. А футбол – это микрообщество. Необходимо искоренить любую форму дискриминации», – заявил португальский специалист.

  • После удаления форварда «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина за фол против Антонио Рюдигера болельщики «шпор» стали провоцировать защитника «Челси» на почве расовой ненависти.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Сон Хын-Мин Рюдигер Антонио Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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general.lizyukov
1577174192
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