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    Моуринью: «Необходимо искоренить любую форму дискриминации»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:2) выразил огорчение тем, что фанаты его команды проявили расизм по отношению к игроку соперника.

    «Мне всегда безумно жаль, когда происходят подобные недоразумения. Обществу нужна помощь. А футбол – это микрообщество. Необходимо искоренить любую форму дискриминации», – заявил португальский специалист.

    • После удаления форварда «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина за фол против Антонио Рюдигера болельщики «шпор» стали провоцировать защитника «Челси» на почве расовой ненависти.

    Источник: BBC

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