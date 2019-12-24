Моуринью: «Необходимо искоренить любую форму дискриминации»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:2) выразил огорчение тем, что фанаты его команды проявили расизм по отношению к игроку соперника.
«Мне всегда безумно жаль, когда происходят подобные недоразумения. Обществу нужна помощь. А футбол – это микрообщество. Необходимо искоренить любую форму дискриминации», – заявил португальский специалист.
- После удаления форварда «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина за фол против Антонио Рюдигера болельщики «шпор» стали провоцировать защитника «Челси» на почве расовой ненависти.
Источник: BBC