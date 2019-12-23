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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» в январе предложит за Эриксена 40 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» хочет во время зимнего трансферного окна подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    По информации The Sun, манкунианцы готовы предложить за 27-летнего игрока 40 миллионов фунтов.

    Конкуренцию «МЮ» в борьбе за датчанина составит «Реал».

    • Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.
    • В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал три ассиста в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    23.12.2019 23:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2603

      zatonn 8 минут назад

      Не давайте больше Пепу денег на трансферы, всё равно будут траты бесполезными

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      Рейтинг: +32

      Nikoo 34 минуты назад

      А почему так дёшево?

      0
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      Рейтинг: +9010

      DeStar > Nikoo 30 минут назад

      либо зимой за 40, либо летом бесплатно. у него летом конец контракта. Игрок классный, которого можно тупо за 40 забрать, подписать контракт на 5 лет и хоть этим летом выставить за 90)))) Мю он бы пригодился, только нахрена ему МЮ ? Игроки ттх не довольны отсутствием трофеев, и только этим, клуб то силен, уходить в мю .. не за трофеями уж точно сейчас, поэтому вряд ли купят, эриксон может выбирать и среди более успешных клубов которые борются за чемпионство, думаю, даже бавария может подсуетиться, она не любит бабло тратить, а тут считай халява, или интер например, может даже юве, да много где) псж) барса к примеру, почему нет? как раз там ракитича слить хотят.

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