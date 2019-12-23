The Sun: «Манчестер Юнайтед» в январе предложит за Эриксена 40 миллионов

Не давайте больше Пепу денег на трансферы, всё равно будут траты бесполезными
«Манчестер Юнайтед» хочет во время зимнего трансферного окна подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
По информации The Sun, манкунианцы готовы предложить за 27-летнего игрока 40 миллионов фунтов.
Конкуренцию «МЮ» в борьбе за датчанина составит «Реал».
- Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.
- В текущем сезоне хавбек забил два гола и сделал три ассиста в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.