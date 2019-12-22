«Реал» забил 100 голов в 2019 году. При Роналду было не менее 130

«Реал» завершил 2019-й год домашней нулевой ничьей с «Атлетиком».

В уходящем году мадридцы забили ровно 100 голов во всех турнирах.

Это худший результат «Реала» за последние 10 лет.

Примечательно, что спад результативности совпал с уходом из клуба нападающего Криштиану Роналду. 2019-й – первый год, который столичная команда полностью провела без португальца.