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    «Реал» забил 100 голов в 2019 году. При Роналду было не менее 130

    «Реал» завершил 2019-й год домашней нулевой ничьей с «Атлетиком».

    В уходящем году мадридцы забили ровно 100 голов во всех турнирах.

    Это худший результат «Реала» за последние 10 лет.

    Примечательно, что спад результативности совпал с уходом из клуба нападающего Криштиану Роналду. 2019-й – первый год, который столичная команда полностью провела без португальца.

    Источник: Mister Chip

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      sovok 4 минуты назад

      Роналду сегодня замены нет.
      Он особенный.

      0
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      Рейтинг: +1648

      giluxa1963 25 минут назад

      ну так его голов и не хватает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4332

      серега кашин 53 минуты назад

      нужен хороший форвард

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