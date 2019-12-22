«Реал» забил 100 голов в 2019 году. При Роналду было не менее 130

Роналду сегодня замены нет.
Он особенный.
«Реал» завершил 2019-й год домашней нулевой ничьей с «Атлетиком».
В уходящем году мадридцы забили ровно 100 голов во всех турнирах.
Это худший результат «Реала» за последние 10 лет.
Примечательно, что спад результативности совпал с уходом из клуба нападающего Криштиану Роналду. 2019-й – первый год, который столичная команда полностью провела без португальца.
Goles del Real Madrid en los últimos 10 años naturales:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 22, 2019
2010: 130
2011: 167
2012: 156
2013: 156
2014: 178
2015: 140
2016: 152
2017: 156
2018: 142
2019*: 100
2019 es el primer año COMPLETO sin Cristiano Ronaldo en el equipo. pic.twitter.com/GQNbtOZVP1