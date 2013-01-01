«Зенит» и ЦСКА – лидеры сезона РПЛ по назначенным в их пользу пенальти

А если серьезно ?! ...Две самые быстрые и техничные команды... потому и не удивлен..
РПЛ находится на зимней паузе. Лидерами сезона по числу назначенных в их пользу пенальти являются «Зенит» и ЦСКА.
Обе команды получили право на шесть ударов с 11 метров. «Зенит» и ЦСКА идут в первой четверке турнирной таблицы.
- Завтра в РПЛ запретят критиковать судей.
- Ранее владелец ЦСКА Евгений Гинер призвал застрелиться главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
- В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.