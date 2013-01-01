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    «Зенит» и ЦСКА – лидеры сезона РПЛ по назначенным в их пользу пенальти

    РПЛ находится на зимней паузе. Лидерами сезона по числу назначенных в их пользу пенальти являются «Зенит» и ЦСКА.

    Обе команды получили право на шесть ударов с 11 метров. «Зенит» и ЦСКА идут в первой четверке турнирной таблицы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1353

      каа 6 минут назад

      А если серьезно ?! ...Две самые быстрые и техничные команды... потому и не удивлен..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36286

      portero 7 минут назад

      Гинеру мало потому он легко и нагло может давать советы судьям, безболезненно для себя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13224

      bset 44 минуты назад

      В Зените не дураки, подкупили судей, чтобы почаще пенальти в пользу ЦСКА ставили, чтобы с себя подозрение снять. Но мы-то знаем, кто за всем этим стоит.
      (Я угораю, если что)

      1
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      ...
      Рейтинг: +36286

      portero > bset 6 минут назад

      Сарказм это неплохо, но надо точно писать что это "он", а то шибко сильно достаться может

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