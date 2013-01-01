«Зенит» и ЦСКА – лидеры сезона РПЛ по назначенным в их пользу пенальти

РПЛ находится на зимней паузе. Лидерами сезона по числу назначенных в их пользу пенальти являются «Зенит» и ЦСКА.

Обе команды получили право на шесть ударов с 11 метров. «Зенит» и ЦСКА идут в первой четверке турнирной таблицы.