Что это за дичь? А Шахим-Им-Сабат сколько проиграл? Или команда Васи Пупкина во дворе? Бомбардир троллит? Ток кого или что, непонятно.
В текущем сезоне АПЛ «Шеффилд Юнайтед» ни разу не проиграл в гостях. Команда также не уступила ни разу на чужих полях во встречах Чемпионшипа за 2019 год.
Таким образом, клуб из Шеффилда ни разу не уступил в Англии в гостях. Это меньше, чем, например, «Барселона». Она проиграла в плей-офф Лиги чемпионов в Ливерпуле.
- «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте.
- Всего в сезоне команда уступила в чемпионате Англии четыре раза.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.