В текущем сезоне АПЛ «Шеффилд Юнайтед» ни разу не проиграл в гостях. Команда также не уступила ни разу на чужих полях во встречах Чемпионшипа за 2019 год.

Таким образом, клуб из Шеффилда ни разу не уступил в Англии в гостях. Это меньше, чем, например, «Барселона». Она проиграла в плей-офф Лиги чемпионов в Ливерпуле.