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    «Шеффилд Юнайтед» в 2019 году проиграл в Англии меньше гостевых матчей, чем «Барселона»

    В текущем сезоне АПЛ «Шеффилд Юнайтед» ни разу не проиграл в гостях. Команда также не уступила ни разу на чужих полях во встречах Чемпионшипа за 2019 год.

    Таким образом, клуб из Шеффилда ни разу не уступил в Англии в гостях. Это меньше, чем, например, «Барселона». Она проиграла в плей-офф Лиги чемпионов в Ливерпуле.

    • «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте.
    • Всего в сезоне команда уступила в чемпионате Англии четыре раза.
    • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      DyadyaWel 1 час назад

      Что это за дичь? А Шахим-Им-Сабат сколько проиграл? Или команда Васи Пупкина во дворе? Бомбардир троллит? Ток кого или что, непонятно.

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