Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Суперкубок Италии. «Лацио» победил «Ювентус» и выиграл трофей в пятый раз

    «Лацио» выиграл Суперкубок Италии-2019.

    В финальном матче, проходившем в Саудовской Аравии, римляне обыграли «Ювентус» – 3:1. Для «Лацио» этот Суперкубок стал пятым завоеванным в истории и вторым за последние три года.

    Суперкубок Италии-2019. Финал

    Ювентус – Лацио – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Альберто, 16; 1:1 – Дибала, 45; 1:2 – Лучич, 73; 1:3 – Катальди, 90.

    Удаление: Бентанкур, 90 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1406

      Dizayner 1 час назад

      за две недели вторая игра с лацио, выводов 0, игры ноль, что за хрень. с таким упорством прямо хотели тренера, результата никакущего, на выигрышах сампдорий и дженоа далеко не уедешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Proker 1 час назад

      Пепельница и матюди идите в наааааххххххууууууй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      playsh 1 час назад

      Браво,Лацио.Утёрли нос зазнайкам из Юве.Третий мяч "воощще" красава!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      _MATRIX_ 1 час назад

      "Орлам" - большое спасибо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3435

      dinar7777dinar 1 час назад

      Туринская помойка . Надежды на гол Роналду с пеньки или с головы случайно . Лацио красавчики . Кристине пора к арабам на пенсию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      petr69 1 час назад

      Какую игру хочет поставить Сарри? Гнать его необходимо, Все практически матчи сплошная тягомотина. Попал Роналду как кур во щи

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1496

      playsh > petr69 1 час назад

      В ощип Криш сам влез.("ощип" от слова ощипать)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +796

      petr69 > playsh 1 час назад

      Мне не нравилась игра при Аллегри от обороны, но это была игра,
      а здесь непонятно что

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1496

      playsh > petr69 55 минут назад

      Согласен полностью.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74858
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru