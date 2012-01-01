Суперкубок Италии. «Лацио» победил «Ювентус» и выиграл трофей в пятый раз

за две недели вторая игра с лацио, выводов 0, игры ноль, что за хрень. с таким упорством прямо хотели тренера, результата никакущего, на выигрышах сампдорий и дженоа далеко не уедешь
«Лацио» выиграл Суперкубок Италии-2019.
В финальном матче, проходившем в Саудовской Аравии, римляне обыграли «Ювентус» – 3:1. Для «Лацио» этот Суперкубок стал пятым завоеванным в истории и вторым за последние три года.
Суперкубок Италии-2019. Финал
Голы: 0:1 – Альберто, 16; 1:1 – Дибала, 45; 1:2 – Лучич, 73; 1:3 – Катальди, 90.
Удаление: Бентанкур, 90 – нет.